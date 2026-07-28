Украина ожидает оружия: Пентагон планирует потратить $400 млн помощи только к 2029 году

Администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу США, что Пентагон не завершит использование 400 миллионов долларов, выделенных на помощь Украине, до 2029 финансового года. Задержки с финансированием вызвали критику среди американских законодателей на фоне острой необходимости Киева в средствах противовоздушной обороны и вооружении.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Почему помощь США Украине задерживается

По данным источника, знакомого с документом, в мае Министерство обороны США направило членам Конгресса письмо с планом расходования выделенных средств.

В документе отмечалось, что финансирование должно быть юридически закреплено в 2026 году финансовом году, который завершается 30 сентября. В то же время, окончательная поставка всей предусмотренной помощи ожидается только до 30 сентября 2029 года.

Через два месяца после отправки письма средства все еще не были ни распределены, ни оформлены из-за соответствующих оборонных контрактов.

Члены Конгресса неоднократно выражали недовольство темпами реализации помощи Украине. Сам документ раньше не публиковался.

Зеленский планирует обсудить с Трампом оружие и ПВО

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме поднимет вопрос срочной поставки систем противовоздушной обороны.

Также стороны должны обсудить завершение соглашения по производству беспилотников с участием США.

После переговоров в Белом доме Зеленский намерен встретиться со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Палата представителей в этот период находится на летних каникулах.

По словам источников, часть законодателей считает предложенный Пентагоном график слишком медленным для условий активной войны.

В Конгрессе критикуют задержки с военной помощью

Демократы и отдельные республиканцы ранее обвиняли Пентагон в задержках с использованием средств, поддержанных представителями обеих партий.

В апреле сенатор-республиканец Митч Макконнелл выступил с критикой задержек военной помощи в Украине. Этот вопрос также регулярно поднимался во время слушаний в Конгрессе.

Во время недавнего заседания с участием председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и министра обороны Пита Гегсета сенатор Дик Дурбин задал вопрос о последствиях такого медленного финансирования.

«Какое будет влияние, если мы не сможем профинансировать это в течение трех лет?» — спросил он, говоря о системах ПВО и о поддержке Украины.

На что планируют потратить $400 млн.

Согласно плану Пентагона средства должны быть направлены на усиление обороноспособности украинских военных.

Предусмотрены следующие направления финансирования:

$200 млн - на оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы;

$99,9 млн - на транспортные средства, запасные части и оборудование;

$100 млн — на услуги, включая транспортировку оборонной продукции в Украину.

В прошлом году Пентагон несколько раз приостанавливал поставки вооружения Украине из-за опасений сокращения собственных запасов американского оружия.

Трамп изменил тон в отношении Украины

В последнее время Дональд Трамп демонстрирует более благосклонную позицию по отношению к Украине. Он поддержал предложение разрешить Киеву производить ракеты-перехватчики Patriot и заявил о готовности подписать законопроект о санкциях против России.

В то же время смерть сенатора Линдси Грэма, который был одним из сторонников более жесткой политики в отношении Москвы, поставила вопрос о том, сохранится ли нынешний курс администрации Трампа по поддержке Украины.

Второй президентский срок Трампа истекает 20 января 2029 года — примерно в тот же период, когда Пентагон планирует завершить использование выделенных средств.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Переговоры состоятся на фоне рассмотрения двухпартийного законопроекта об ужесточении санкций против России, а также в преддверии запланированной встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.