- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина ожидает оружия: Пентагон планирует потратить $400 млн помощи только к 2029 году
Администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу США, что Пентагон не завершит использование 400 миллионов долларов, выделенных на помощь Украине, до 2029 финансового года. Задержки с финансированием вызвали критику среди американских законодателей на фоне острой необходимости Киева в средствах противовоздушной обороны и вооружении.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.
Почему помощь США Украине задерживается
По данным источника, знакомого с документом, в мае Министерство обороны США направило членам Конгресса письмо с планом расходования выделенных средств.
В документе отмечалось, что финансирование должно быть юридически закреплено в 2026 году финансовом году, который завершается 30 сентября. В то же время, окончательная поставка всей предусмотренной помощи ожидается только до 30 сентября 2029 года.
Через два месяца после отправки письма средства все еще не были ни распределены, ни оформлены из-за соответствующих оборонных контрактов.
Члены Конгресса неоднократно выражали недовольство темпами реализации помощи Украине. Сам документ раньше не публиковался.
Зеленский планирует обсудить с Трампом оружие и ПВО
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме поднимет вопрос срочной поставки систем противовоздушной обороны.
Также стороны должны обсудить завершение соглашения по производству беспилотников с участием США.
После переговоров в Белом доме Зеленский намерен встретиться со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Палата представителей в этот период находится на летних каникулах.
По словам источников, часть законодателей считает предложенный Пентагоном график слишком медленным для условий активной войны.
В Конгрессе критикуют задержки с военной помощью
Демократы и отдельные республиканцы ранее обвиняли Пентагон в задержках с использованием средств, поддержанных представителями обеих партий.
В апреле сенатор-республиканец Митч Макконнелл выступил с критикой задержек военной помощи в Украине. Этот вопрос также регулярно поднимался во время слушаний в Конгрессе.
Во время недавнего заседания с участием председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и министра обороны Пита Гегсета сенатор Дик Дурбин задал вопрос о последствиях такого медленного финансирования.
«Какое будет влияние, если мы не сможем профинансировать это в течение трех лет?» — спросил он, говоря о системах ПВО и о поддержке Украины.
На что планируют потратить $400 млн.
Согласно плану Пентагона средства должны быть направлены на усиление обороноспособности украинских военных.
Предусмотрены следующие направления финансирования:
- $200 млн - на оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы;
- $99,9 млн - на транспортные средства, запасные части и оборудование;
- $100 млн — на услуги, включая транспортировку оборонной продукции в Украину.
В прошлом году Пентагон несколько раз приостанавливал поставки вооружения Украине из-за опасений сокращения собственных запасов американского оружия.
Трамп изменил тон в отношении Украины
В последнее время Дональд Трамп демонстрирует более благосклонную позицию по отношению к Украине. Он поддержал предложение разрешить Киеву производить ракеты-перехватчики Patriot и заявил о готовности подписать законопроект о санкциях против России.
В то же время смерть сенатора Линдси Грэма, который был одним из сторонников более жесткой политики в отношении Москвы, поставила вопрос о том, сохранится ли нынешний курс администрации Трампа по поддержке Украины.
Второй президентский срок Трампа истекает 20 января 2029 года — примерно в тот же период, когда Пентагон планирует завершить использование выделенных средств.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Переговоры состоятся на фоне рассмотрения двухпартийного законопроекта об ужесточении санкций против России, а также в преддверии запланированной встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.