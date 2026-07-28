Встреча Зеленского и Трампа: всех 100 сенаторов США пригласили в Капитолий

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Переговоры состоятся на фоне рассмотрения двухпартийного законопроекта об ужесточении санкций против России, а также в преддверии запланированной встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Hill.

В Капитолии состоится беспрецедентная встреча

Мероприятие должно состояться во вторник вечером в здании Капитолия.

Встреча будет проходить в период, когда Сенат рассматривает двухпартийный законопроект, предусматривающий введение более жестких санкций против России и стран, продолжающих сотрудничать с Москвой.

Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, одним из главных сторонников Украины в американском Конгрессе и соавтором санкционной инициативы. Последняя встреча политика с украинским президентом прошла 10 июля в Киеве.

Ожидается, что именно санкционный законопроект станет одной из ключевых тем переговоров с сенаторами. У документа широкая поддержка представителей обеих партий. Президент США Дональд Трамп уже заявил о готовности подписать закон после его принятия, предложив в то же время дополнить его санкциями против Ирана и группировки "Хезболла".

По информации The Hill, в последние месяцы американские сенаторы регулярно встречались с Зеленским, обсуждая военную помощь Украине и усиление санкционного давления на Россию. В феврале украинский президент провел переговоры с большой двухпартийной делегацией во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме встречи с сенаторами, во вторник также ожидаются переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Формат этой встречи уточняется.

Ранее сообщалось, что законопроект, инициированный Линдси Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем, позволит американскому президенту вводить высокие пошлины в отношении государств, закупающих российские нефть, природный газ и уран. Такой механизм призван усилить экономическое давление на Россию из-за войны против Украины.

Внезапная смерть сенатора Грэма

За несколько дней до смерти Грэм посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что согласовал санкционный пакет с администрацией Трампа.

Сенатор скончался 11 июля в своем доме на Капитолийском холме после "непродолжительной и внезапной болезни", сообщил его офис. Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти мог стать разрыв аорты, вызванный артериосклерозом. Окончательные выводы будут сделаны после завершения дополнительных экспертиз.

Еще в прошлом году Линдси Грэм заявлял, что Дональд Трамп фактически "дал зеленый свет" законопроекту. Сам Трамп также говорил, что не возражает против его продвижения в Конгрессе.

Однако в последние месяцы работа над документом существенно замедлилась из-за отсутствия открытой поддержки со стороны президента и попытки Белого дома изменить его текст.

Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.