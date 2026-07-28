Российский дрон атаковал порт в Николаевской области: повреждено гражданское судно

Российские войска вечером 27 июля атаковали портовую инфраструктуру Николаевского района ударным беспилотником типа Shahed. В результате удара было повреждено гражданское судно, в то же время, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВ Георгия Решетилова.

По его словам, вражеский удар был направлен по одному из объектов портовой инфраструктуры. В результате попадания повреждено находившееся в порту гражданское судно.

Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас специалисты уточняют масштабы нанесенного ущерба и ликвидируют последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 27 июля Россия атаковала гражданские торговые суда в портах Николаевской области. Под удар попали корабли, которые остаются заблокированными с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и не осуществляют коммерческие рейсы. В результате атаки один человек погиб, также ранены.

Добавим, недавно во время выхода из порта Одесщины было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы.