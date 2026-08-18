OpenAI выпустила подростковую версию ChatGPT с усиленным родительским контролем

Компания OpenAI представила специальную версию своего чатбота — "ChatGPT for Teens", ориентированную на несовершеннолетних пользователей. Новый продукт содержит расширенные инструменты родительского контроля и дополнительные предохранители безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Релиз подростковой версии происходит на фоне критики отрасли по рискам искусственного интеллекта для ментального здоровья и судебных тяжб, тогда как стартап с оценкой $852 млрд ведет подготовку к выходу на биржу.

Функционал и инструменты безопасности

Специальный режим активируется автоматически, если возраст пользователя до 18 лет или если подросток самостоятельно указывает возраст от 13 до 17 лет.

Продукт ориентирован на развитие критического мышления и включает в себя учебные инструменты: режим сопровождения обучения, напоминания для выполнения домашних заданий, викторины, визуализацию материалов и планирование учебных часов.

В то же время система направляет подростков искать помощь в реальной жизни вместо формирования эмоциональной зависимости от чата.

Для взрослых предусмотрен расширенный родительский контроль: возможность привязывать учетные записи, устанавливать "часы покоя" (Quiet Hours), управлять системными настройками и получать экстренные уведомления в случае обнаружения ситуаций высокого риска, в частности, относительно расстройств пищевого поведения.

Напомним, создатель ChatGPT готовится к IPO, а годовая выручка OpenAI достигла рекордных $40 млрд. Показатель темпа годовой выручки компании вырос примерно вдвое по сравнению с концом 2025 года.