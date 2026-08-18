OpenAI випустила підліткову версію ChatGPT із посиленим батьківським контролем

Компанія OpenAI представила спеціальну версію свого чатбота — "ChatGPT for Teens", орієнтовану на неповнолітніх користувачів. Новий продукт містить розширені інструменти батьківського контролю та додаткові безпекові запобіжники.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Реліз підліткової версії відбувається на тлі критики галузі щодо ризиків штучного інтелекту для ментального здоров'я та судових позовів, тоді як стартап з оцінкою $852 млрд веде підготовку до виходу на біржу.

Функціонал та інструменти безпеки

Спеціальний режим активується автоматично, якщо вік користувача визначено до 18 років або якщо підліток самостійно вказує вік від 13 до 17 років.

Продукт орієнтований на розвиток критичного мислення та містить навчальні інструменти: режим супроводу навчання, нагадування для виконання домашніх завдань, вікторини, візуалізацію матеріалів і планування навчальних годин.

Водночас система скеровує підлітків шукати допомогу в реальному житті замість формування емоційної залежності від чатбота.

Для дорослих передбачено розширений батьківський контроль: можливість прив'язувати облікові записи, встановлювати "години спокою" (Quiet Hours), керувати системними налаштуваннями та отримувати екстрені сповіщення в разі виявлення ситуацій високого ризику, зокрема щодо розладів харчової поведінки.

Нагадаємо, творець ChatGPT готується до IPO, а річна виручка OpenAI сягнула рекордних $40 млрд. Показник темпу річного виторгу компанії зріс приблизно вдвічі порівняно з кінцем 2025 року.