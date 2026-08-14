Творець ChatGPT готується до IPO: річна виручка OpenAI сягнула рекордних $40 млрд

Річний темп виручки компанії OpenAI на основі поточних фінансових показників перевищив $40 млрд. Це приблизно вдвічі більше за показник кінця 2025 року та суттєво зміцнює позиції розробника ChatGPT перед запланованим первинним публічним розміщенням акцій (IPO).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Yahoo Finance.

Зростання доходів компанії прискорилося в останні місяці. Головними драйверами стали підвищення попиту на ШІ-інструменти для програмування (зокрема Codex), підписки на ChatGPT Work, розвиток рекламного напряму та розширення базової споживчої аудиторії.

Гонка з Anthropic та підготовка до лістингу

OpenAI веде активну боротьбу за корпоративних клієнтів зі своїм головним конкурентом — компанією Anthropic:

Вихід на IPO: обидві компанії вже подали конфіденційні документи для виходу на біржу. Очікується, що Anthropic може здійснити IPO раніше за OpenAI — вже восени цього року.

Показники конкурента: у травні Anthropic заявляла, що її річний темп виручки перевищив $47 млрд, однак компанії можуть застосовувати різні методики підрахунку.

Кадрові зміни: на тлі масштабування бізнесу OpenAI призначила нового комерційного директора (CRO) з досвідом у сфері кібербезпеки. Це вже друга зміна керівника цього напряму менш ніж за рік.

Співзасновник і президент OpenAI Грег Брокман повідомив у внутрішньому зверненні, що тільки за липень річний темп виручки компанії зріс більш ніж на 20% порівняно з попереднім місяцем.

Водночас компанія знизила ціни на низку своїх моделей, щоб успішніше конкурувати з Anthropic та численними китайськими розробниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що OpenAI суттєво знизила ціни на легкі моделі штучного інтелекту. Такий крок спрямований на посилення позицій у протистоянні з дешевшими китайськими аналогами, поки бізнес оптимізує свої витрати на ШІ.