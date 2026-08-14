iPhone X став застарілим для Apple: що це означає для власників

Apple внесла iPhone X до переліку застарілих продуктів у всьому світі. Відтепер компанія припиняє апаратне обслуговування цієї моделі, а авторизовані сервісні центри Apple не зможуть замовляти для неї запчастини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Apple.

За правилами компанії продукт переходить у категорію застарілих, якщо Apple припинила постачати його для продажу понад сім років тому. Для таких пристроїв припиняється офіційне апаратне обслуговування.

Зазвичай власники техніки Apple можуть отримувати сервіс і запчастини щонайменше протягом п’яти років після припинення продажів конкретної моделі. За наявності деталей цей строк може бути продовжений до семи років або довше, якщо цього вимагає законодавство.

При цьому Apple розділяє "старі" та "застарілі" пристрої. Старими вважаються моделі, які компанія не постачає для продажу понад п’ять, але менш як сім років. Для них можливість сервісного обслуговування ще може зберігатися залежно від наявності запчастин.

До переліку старих iPhone наразі, зокрема, входять iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. iPhone X уже перебуває у категорії застарілих разом із низкою попередніх моделей — від оригінального iPhone до окремих версій iPhone 8 та iPhone SE.

Раніше повідомлялося, що Apple планує підвищити ціни на свої продукти. Такий крок зумовлений стрімким зростанням вартості мікросхем пам'яті та накопичувачів, захистити споживачів від якого компанія більше не в змозі.