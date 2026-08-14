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Waikiki тимчасово закрив єдиний магазин у Сумах через безпекову ситуацію

Waikiki тимчасово закрив єдиний магазин у Сумах
Waikiki тимчасово закрив єдиний магазин у Сумах

LC Waikiki з 6 серпня тимчасово призупинив роботу свого єдиного магазину в Сумах, розташованого у ТРЦ "Київ". Причиною стали безпекова ситуація в регіоні та велика кількість повітряних тривог.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ТРЦ.

У торговельному центрі зазначили, що магазин зможе відновити роботу після покращення безпекової ситуації. У LC Waikiki також підтвердили, що точка залишатиметься зачиненою до зміни ситуації.

Магазин працював у Сумах із 2020 року і був єдиним магазином мережі в місті. Повернути придбаний товар клієнти можуть в інших магазинах LC Waikiki в Україні.

Сам ТРЦ "Київ" продовжує працювати у звичному режимі.

У липні через безпекову ситуацію роботу магазину в Сумах також тимчасово призупиняв JYSK. Уже 8 серпня мережа повідомила про його повторне відкриття у звичному режимі.

Сумщина продовжує зазнавати російських атак. За повідомленням президента Володимира Зеленського, у селищі Степанівка внаслідок влучання "шахеда" у приватний будинок загинули двоє людей, серед них дитина.

Зеленський також зазначив, що Росія щодня застосовує проти українських прифронтових громад близько 220 керованих авіабомб.

Автор:
Тетяна Гойденко

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