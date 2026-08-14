Нові правила оскарження податкових рішень: що зміниться для платників

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який змінює процедуру оскарження рішень податкових органів. Платникам пропонують дозволити оскаржувати також дії та бездіяльність податкової, а строк для оскарження більшості рішень збільшити з 10 робочих до 30 календарних днів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Законопроєкт приводить Податковий кодекс та закон про єдиний соціальний внесок у відповідність до закону "Про адміністративну процедуру". Водночас для податкових процедур збережуть окремі спеціальні правила.

Однією з ключових змін стане можливість оскаржувати не лише рішення контролюючих органів, а й їхні дії та бездіяльність. Зараз Податковий кодекс такого механізму не передбачає.

Для більшості рішень строк подання скарги пропонують збільшити до 30 календарних днів. Водночас для податкових повідомлень-рішень залишиться чинний строк у 10 робочих днів.

Зміниться і порядок подання скарги: її потрібно буде направляти до податкового органу, який ухвалив оскаржуване рішення, а не до органу вищого рівня.

Для скарг на бездіяльність податкової встановлять окремий строк — не пізніше шести місяців від дня, коли платник дізнався про неї.

Також законопроєкт дозволяє поновити пропущений строк оскарження за наявності поважної причини. Відповідне клопотання потрібно буде подати протягом 10 робочих днів після припинення такої причини, але не пізніше одного року від дня ухвалення рішення податковим органом.

Аналогічні можливості щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності планують поширити на платників ЄСВ. Для них також мають визначити строки розгляду скарг і механізм узгодження суми недоїмки у разі судового оскарження.

Окремі правила діятимуть у сферах електронних комунікацій та обігу підакцизної продукції — пального, алкоголю й тютюнових виробів. У цих випадках застосовуватимуть спеціальне законодавство.

Законопроєкт ще має розглянути Верховна Рада, тому нові правила наразі не набрали чинності.

Нагадаємо, у червні ДПС підготувала законопроєкт про врегулювання частини податкових спорів без суду. Він передбачає можливість залучення незалежного медіатора, а якщо компромісу досягти не вдасться, платник зможе звернутися до суду або продовжити адміністративне оскарження.