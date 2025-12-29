Запланована подія 2

В Україні діятиме оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень: що змінюється

податки
З лютого 2026 року діятиме оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень / Depositphotos

З 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Зазначається, що відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 9 жовтня 2025 № 513, яким внесено зміни до Порядку надсилання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Метою наказу є узгодження Порядку із положеннями Податкового кодексу України, окремими законодавчими актами, а також актуалізація форм податкових повідомлень-рішень.

Основні зміни:

Однією з основних змін є врахування окремих правил сплати податкових зобов’язань під час воєнного стану.

Як пояснюють в ДПС, якщо платник сплачує суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання ППР (форми "Р" та "Д"), штрафні (фінансові) санкції вважаються скасованими, а пеня не нараховується. При цьому нове ППР не складається.

Також у разі ліквідації органу ДПС, який прийняв попереднє ППР, нове рішення оформлює контролюючий орган, що здійснює адміністрування податків, зборів, платежів платника податків.

Крім того, документом передбачено оновлення форм ППР (додатки 1 – 30) з урахуванням нової нумерації.

Форми доповнено, зокрема:

  • уточненими підставами, у разі встановлення яких надсилається (вручається) ППР;
  •  уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації; 
  • оновленим форматом реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції.

Серед додаткових зручностей для платників податків в ДПС називають:

  • відображення інформації про судові та адміністративні оскарження, що вплинули на розмір узгоджених грошових зобов’язань; 
  • QR-коди для швидкої та зручної сплати грошових зобов’язань.

Зауважимо, понад 25 тисяч проваджень відкрила Державна податкова служба проти компаній за 11 місяців 2025 року. Це на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 1,7% менше, ніж торік. Кожне 5 провадження цьогоріч відкрито проти бізнесу у сфері оптової торгівлі. 

Автор:
Світлана Манько