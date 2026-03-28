Росія атакувала порт і пологовий будинок в Одесі: є загиблі та поранені

Російські війська вночі завдали масованого удару по Одесі та портовій інфраструктурі регіону. Під обстріл потрапив один із портів Великої Одеси, а також цивільні об’єкти міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Адміністрації морських портів України.

На території портового підприємства зафіксовано кілька влучань. Унаслідок атаки пошкоджено елементи причальної інфраструктури та технічні ємності. Також у одному з портів безпілотник пошкодив зернову галерею та порожній резервуар. Постраждалих серед персоналу немає.

Водночас удари по місту призвели до жертв серед цивільного населення. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них — 9-річний хлопчик, який перебуває у стані середньої тяжкості.

В Одеській ОВА додали, що серед пошкоджених об’єктів — пологовий будинок, де зафіксовано влучання в дах. На момент атаки в закладі перебували 80 осіб, включно з медичним персоналом, усі вони перебували в укритті, що дозволило уникнути жертв.

Також пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та територія телецентру.

На місцях працюють рятувальники, екстрені служби та оперативні штаби, триває ліквідація наслідків обстрілів і уточнення інформації про постраждалих. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти цивільного населення.

Нагадаємо, 26 березня російська армія також атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.