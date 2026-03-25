Відновлення та цифровізація портів: АМПУ і ЄІБ працюватимуть над інвестиційними проєктами

Голова ДП "Адміністрація морських портів України” (АМПУ) Микола Кравчук зустрівся з представниками консультативної програми Європейського інвестиційного банку JASPERS, щоб обговорити відновлення портової інфраструктури на Одещині після обстрілів. Сторони домовилися про спільну роботу над інвестиційними проєктами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМПУ.

Відновлення та цифровізація портів

Загальна кількість пошкоджених об’єктів уже майже досягла 750, а пошкоджено 156 цивільних суден. Постраждали або загинули 240 осіб. Ці цифри підкреслюють масштаб викликів, які стоять перед портовою галуззю, а також потребу у міжнародній підтримці та ефективних інвестиційних рішеннях.

Під час зустрічі Микола Кравчук розповів про роботу АМПУ в умовах повномасштабної війни та ключові пріоритети: захист і відновлення інфраструктури, оновлення флоту та впровадження сучасних цифрових рішень. Окрему увагу приділили підготовці інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані одразу після стабілізації безпекової ситуації.

JASPERS підтвердив готовність підтримати АМПУ у формуванні портфеля проєктів, орієнтованого на довгострокову стійкість портової галузі. Сторони домовилися розпочати спільну роботу над аналізом та пріоритизацією проєктів для залучення міжнародного фінансування, що дозволить не лише відновити пошкоджені об’єкти, а й зміцнити роль портів України у європейській логістиці.

Нагадаємо, АМПУ отримало нового очільника. Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба призначив на цю посаду Миколу Кравчука.