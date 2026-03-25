Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,07

43,95

EUR

51,25

51,03

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відновлення та цифровізація портів: АМПУ і ЄІБ працюватимуть над інвестиційними проєктами

порти
Після обстрілів портів Одещини АМПУ планує міжнародні інвестиції

Голова ДП "Адміністрація морських портів України” (АМПУ) Микола Кравчук зустрівся з представниками консультативної програми Європейського інвестиційного банку JASPERS, щоб обговорити відновлення портової інфраструктури на Одещині після обстрілів. Сторони домовилися про спільну роботу над інвестиційними проєктами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМПУ.

Загальна кількість пошкоджених об’єктів уже майже досягла 750, а пошкоджено 156 цивільних суден. Постраждали або загинули 240 осіб. Ці цифри підкреслюють масштаб викликів, які стоять перед портовою галуззю, а також потребу у міжнародній підтримці та ефективних інвестиційних рішеннях.

Під час зустрічі Микола Кравчук розповів про роботу АМПУ в умовах повномасштабної війни та ключові пріоритети: захист і відновлення інфраструктури, оновлення флоту та впровадження сучасних цифрових рішень. Окрему увагу приділили підготовці інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані одразу після стабілізації безпекової ситуації.

JASPERS підтвердив готовність підтримати АМПУ у формуванні портфеля проєктів, орієнтованого на довгострокову стійкість портової галузі. Сторони домовилися розпочати спільну роботу над аналізом та пріоритизацією проєктів для залучення міжнародного фінансування, що дозволить не лише відновити пошкоджені об’єкти, а й зміцнити роль портів України у європейській логістиці.

Нагадаємо,  АМПУ отримало нового очільника. Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба призначив на цю посаду Миколу Кравчука.

Автор:
Ольга Опенько