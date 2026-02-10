Адміністрація морських портів отримала нового керівника: хто ним став

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (АМПУ) отримало нового очільника. Віцепрем’єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба призначив на цю посаду Миколу Кравчука.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМПУ.

Перед цим Кравчук очолював Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України протягом останнього року.

У лютому 2025-го Кабмін призначив його тимчасовим виконувачем обов'язків, а в липні того ж року офіційно затвердив на посаді голови Адміністрації судноплавства.

Раніше в.о. голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" був Литвинов Артем Вікторович.

Що відомо про нового очільника АМПУ

Микола Кравчук має значний досвід у сфері управління та впродовж десяти років обіймав керівні посади на підприємствах та в державному секторі.

Освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство".

За особистий внесок у підтримку обороноздатності держави нагороджений відомчими відзнаками Збройних сил України — нагрудним знаком "За службу та звитягу" ІІІ ступеня та почесним нагрудним знаком "За сприяння війську".

Нагадаємо, 10 лютого Кабмін ухвалив рішення про звільнення голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Миколи Кравчука. Виконання обов’язків голови Адміністрації судноплавства покладено на Юрія Кононенка, який до цього обіймав посаду першого заступника голови зазначеної служби.