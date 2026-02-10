Запланована подія 2

Администрация морских портов получила нового руководителя: кто им стал

Николай Кравчук
Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) получило нового руководителя. Вицепремьер-министр по восстановлению — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба назначил на эту должность Николая Кравчука.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Перед этим Кравчук возглавлял Государственную службу морского и внутреннего водного транспорта и судоходства в течение последнего года.

В феврале 2025-го Кабмин назначил его временным исполняющим обязанности, а в июле того же года официально утвердил в должности главы Администрации судоходства.

Что известно о новом руководителе АМПУ

Николай Кравчук имеет значительный опыт в сфере управления и на протяжении десяти лет занимал руководящие должности на предприятиях и государственном секторе.

Образование получил в Национальной академии внутренних дел по специальности "Правоведение".

За личный вклад в поддержку обороноспособности государства награжден ведомственными наградами Вооруженных сил Украины - нагрудным знаком "За службу и победу" ІІІ степени и почетным нагрудным знаком "За содействие войску".

Напомним, 10 февраля Кабмин принял решение об увольнении главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины Николая Кравчука. Обязанности главы Администрации судоходства возложены на Юрия Кононенко, который до этого занимал должность первого заместителя председателя указанной службы.

Автор:
Татьяна Бессараб