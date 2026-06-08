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В Украине снизились объемы производства стали, чугуна и проката: какие показатели

сталь
В Украине упало производство металлопродукции / Depositphotos

Производство металлопродукции в Украине за 5 месяцев 2026 упало по сравнению с аналогичным периодом 2025 во всех трех базовых секторах. Выплавка чугуна снизилась на 0,6%, производство стали сократилось на 6,1%, а выпуск готового проката продемонстрировал падение на 6,7%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрметаллургпром".

Производство чугуна

За январь-май текущего года суммарный объем выплавки чугуна составил 2990 тыс. тонн, тогда как за этот же период 2025 показатель составлял 3007 тыс. тонн. Помесячная динамика в 2026 году зафиксировала следующие результаты:

  • в январе выплавлено 549,9 тыс. тонн, что на 7,6% меньше по сравнению с 594,8 тыс. тонн в январе 2025;
  • в феврале объем вырос на 3,2% и составил 561,9 тыс. тонн против 544,4 тыс. тонн годом ранее;
  • в марте зафиксирован максимальный рост на 22,5%, когда производство достигло 690,2 тыс. тонн по сравнению с 563,2 тыс. тонн;
  • в апреле произошло падение на 16,1% до 554,0 тыс. тонн против 660,1 тыс. тонн;
  • в мае выплавка снизилась на 1,6% и составила 634,4 тыс. тонн по сравнению с 644,7 тыс. тонн.
Фото 2 — В Украине снизились объемы производства стали, чугуна и проката: какие показатели
Инфографика: Укрметаллургпром

Производство стали

Суммарное производство стали за последние 5 месяцев снизилось до 2875 тыс. тонн по сравнению с 3061 тыс. тонн за аналогичный период в прошлом году. В течение отчетного периода зафиксированы следующие помесячные показатели:

  • январь продемонстрировал падение на 16,3% - выплавлено 511,1 тыс. тонн против 610,8 тыс. тонн в 2025 году;
  • в феврале объемы уменьшились на 9,9% до 515,0... тыс. тонн против 571,8 тыс. тонн;
  • в марте произошел рост на 27,6% — производство достигло 702,3 тыс. тонн по сравнению с 550,5... тыс. тонн;
  • апрель показал наибольшее падение на 25,3% до 517,3 тыс. тонн против 692,1 тыс. тонн;
  • в мае показатель снизился на 1,0% и составил 629,4 тыс. тонн по сравнению с 635,8 тыс. тонн.
Фото 3 — В Украине снизились объемы производства стали, чугуна и проката: какие показатели
Инфографика: Укрметаллургпром

Производство проката

Общий выпуск готового проката за пять месяцев упал до 2340 тыс. тонн, в то время как в 2025 году этот показатель составил 2507 тыс. тонн. Помесячное распределение производства в 2026 году выглядит так:

  • в январе объемы упали на 15,4% до 406,4 тыс. тонн против 480,2 тыс. тонн;
  • в феврале зафиксировано снижение на 18,2% до 390,3 тыс. тонн по сравнению с 476,9 тыс. тонн;
  • в марте выпуск вырос на 13,8% и составил 544,5 тыс. тонн против 478,4 тыс. тонн;
  • в апреле производство сократилось на 15,8% до 460,8 тыс. тонн по сравнению с 547 тыс. тонн;
  • в мае произошел рост на 2,5% - выпущено 537,8 тыс. тонн против 524,9 тыс. тонн в 2025 году.
Фото 4 — В Украине снизились объемы производства стали, чугуна и проката: какие показатели
Инфографика: Укрметаллургпром

Напомним, за четыре месяца 2026 года в Украине произвели 2,36 млн. тонн чугуна, что составляет 99,7% от показателя за аналогичный период 2025 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук