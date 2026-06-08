В Україні знизилися обсяги виробництва сталі, чавуну та прокату: які показники

Виробництво металопродукції в Україні за 5 місяців 2026 року впало порівняно з аналогічним періодом 2025 року у всіх трьох базових секторах. Виплавка чавуну зменшилася на 0,6%, виробництво сталі скоротилося на 6,1%, а випуск готового прокату продемонстрував падіння на 6,7%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрметалургпром".

Виробництво чавуну

За січень-травень поточного року сумарний обсяг виплавки чавуну становив 2990 тис. тонн, тоді як за цей же період 2025 року показник складав 3007 тис. тонн. Помісячна динаміка у 2026 році зафіксувала такі результати:

у січні виплавлено 549,9 тис. тонн, що на 7,6% менше порівняно з 594,8 тис. тонн у січні 2025 року;

у лютому обсяг зріс на 3,2% і склав 561,9 тис. тонн проти 544,4 тис. тонн роком раніше;

у березні зафіксовано максимальне зростання на 22,5%, коли виробництво досягло 690,2 тис. тонн порівняно з 563,2 тис. тонн;

у квітні відбулося падіння на 16,1% до 554,0 тис. тонн проти 660,1 тис. тонн;

у травні виплавка знизилася на 1,6% і становила 634,4 тис. тонн порівняно з 644,7 тис. тонн.

Інфографіка: Укрметалургпром



Виробництво сталі

Сумарне виробництво сталі за останні 5 місяців знизилося до 2875 тис. тонн порівняно з 3061 тис. тонн за аналогічний період минулого року. Протягом звітного періоду зафіксовано такі помісячні показники:

січень продемонстрував падіння на 16,3% — виплавлено 511,1 тис. тонн проти 610,8 тис. тонн у 2025 році;

у лютому обсяги зменшилися на 9,9% до 515,0... тис. тонн проти 571,8 тис. тонн;

у березні відбулося зростання на 27,6% — виробництво досягло 702,3 тис. тонн порівняно з 550,5... тис. тонн;

квітень показав найбільше падіння на 25,3% до 517,3 тис. тонн проти 692,1 тис. тонн;

у травні показник знизився на 1,0% і склав 629,4 тис. тонн порівняно з 635,8 тис. тонн.

Інфографіка: Укрметалургпром

Виробництво прокату

Загальний випуск готового прокату за п’ять місяців впав до 2340 тис. тонн, тоді як у 2025 році цей показник становив 2507 тис. тонн. Помісячний розподіл виробництва у 2026 році має такий вигляд:

у січні обсяги впали на 15,4% до 406,4 тис. тонн проти 480,2 тис. тонн;

у лютому зафіксовано зниження на 18,2% до 390,3 тис. тонн порівняно з 476,9 тис. тонн;

у березні випуск зріс на 13,8% і склав 544,5 тис. тонн проти 478,4 тис. тонн;

у квітні виробництво скоротилося на 15,8% до 460,8 тис. тонн порівняно з 547 тис. тонн;

у травні відбулося зростання на 2,5% — випущено 537,8 тис. тонн проти 524,9 тис. тонн у 2025 році.

Інфографіка: Укрметалургпром

Нагадаємо, за чотири місяці 2026 року в Україні виробили 2,36 млн тонн чавуну, що становить 99,7% від показника за аналогічний період 2025 року.