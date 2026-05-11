З початку року металурги України скоротила виробництво сталі та прокату

Металургійна галузь України у січні-квітні 2026 року скоротила виробництво основних видів продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрметалургпрому".

За даними галузевого об’єднання, за чотири місяці 2026 року в Україні виробили 2,36 млн тонн чавуну, що становить 99,7% від показника за аналогічний період 2025 року.

Виробництво сталі скоротилося до 2,25 млн тонн. Це на 7,4% менше, ніж у січні-квітні минулого року.

Найбільше падіння зафіксовано у сегменті прокату. За чотири місяці українські підприємства випустили 1,80 млн тонн прокату, що на 9,1% менше у річному вимірі.

У підсумку, результати перших чотирьох місяців 2026 року свідчать про збереження складної ситуації у металургійній галузі на тлі воєнних ризиків, логістичних проблем та нестабільного попиту на світових ринках.

Водночас за підсумками першого місяця весни 2026 року випуск товарного металопрокату в Україні зріс на 13,8% порівняно з березнем минулого року, сягнувши позначки 544,5 тисяч тонн.