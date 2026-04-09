Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Виробництво металопрокату в Україні підскочило на 40% за місяць

Україна збільшила випуск сталі до 700 тисяч тонн у березні / Depositphotos

За підсумками першого місяця весни 2026 року випуск товарного металопрокату в Україні зріс на 13,8% порівняно з березнем минулого року, сягнувши позначки 544,5 тисяч тонн. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укрметалургпрому".

Найбільш помітна динаміка спостерігається у порівнянні з лютим поточного року, де обсяги виробництва прокату збільшилися майже на 40%.

Виробництво сталі в березні досягло 702,35 тисяч тонн, що на 27,6% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Місячний приріст склав понад 36%. Виплавка чавуну також продемонструвала висхідний тренд: обсяги зросли до 690 тисяч тонн, що на 22,5% більше у річному вимірі та на 49,4% більше порівняно з лютим.

Попри березневе зростання, результати за перші три місяці 2026 року мають неоднорідний характер. Виробництво чавуну за січень-березень зросло на 5,9% відносно минулого року, склавши 1,8 мільйона тонн.

Водночас випуск сталі незначно скоротився на 0,3% до 1,73 мільйона тонн, а виробництво прокату знизилося на 6,6% у річному обчисленні, зупинившись на позначці 1,34 мільйона тонн.

У квартальному порівнянні випуск сталі впав на 8,4%, чавуну – на 18,7%, а прокату – на 20,1%.

Нагадаємо, за підсумками січня 2026 року глобальне виробництво сталі скоротилося на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виплавка сталі в Україні впала на 16%.

Автор:
Тетяна Бесараб