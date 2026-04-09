Производство металлопроката в Украине подскочило на 40% за месяц

По итогам первого месяца весны 2026 года выпуск товарного металлопроката в Украине вырос на 13,8% по сравнению с мартом прошлого года, достигнув отметки 544,5 тысячи тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укрметаллургпрома".

Наиболее заметная динамика наблюдается по сравнению с февралем текущего года, где объем производства проката увеличился почти на 40%.

Производство стали в марте достигло 702,35 тысячи тонн, что на 27,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Месячный прирост составил более 36%. Выплавка чугуна также продемонстрировала восходящий тренд: объемы выросли до 690 тысяч тонн, что на 22,5% больше в годовом исчислении и на 49,4% больше по сравнению с февралем.

Несмотря на мартовский рост, результаты за первые три месяца 2026 года носят неоднородный характер. Производство чугуна за январь-март выросло на 5,9% по отношению к прошлому году, составив 1,8 миллиона тонн.

В то же время, выпуск стали незначительно сократился на 0,3% до 1,73 миллиона тонн, а производство проката снизилось на 6,6% в годовом исчислении, остановившись на отметке 1,34 миллиона тонн.

В квартальном сравнении выпуск стали упал на 8,4%, чугуна – на 18,7%, а проката – на 20,1%.

Напомним, по итогам января 2026 г. глобальное производство стали сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплавка стали в Украине снизилась на 16%.