USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 1 мая 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1528-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 мая 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 138 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9499 дронов-камикадзе и произвел 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Голубовка, Рудня Сумской области; Таврическое и Камышеваха Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одну артиллерийскую систему на огневой позиции, 11 районов сосредоточения личного состава и один важный объект оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили три вражеских атаки; оккупанты осуществили 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Волчанск и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор пять раз атаковал в сторону Куриловки, Кондрашовки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман, Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед, в районах населенных пунктов Закотное, Резниковка и Ямполь.

На Краматорском направлении враг активных действий не производил.

На Константиновском направлении агрессор совершил 16 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультиного, Степановки, Софиевки, Ильиновки, Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Мирноград, Муравка, Котлино, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в направлении Вербового и Согласия.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Доброполья, Староукраинки, Варваровки, Железнодорожного, Зеленого, Цветочного, Оленоконстантиновки, Гуляйпольского и Волшебного.

На Ореховском направлении противник совершил две атаки в направлении Павловки и Щербаков.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили пять вражеских штурмов в районе Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

