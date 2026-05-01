Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1528-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 травня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ,протягом минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Голубівка, Рудня Сумської області; Таврійське та Комишуваха Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Куп’янському напрямку агресор п’ять разів атакував в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед, в районах населених пунктів Закітне, Різниківка та Ямпіль.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у напрямку Вербового та Злагоди.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Залізничного, Зеленого, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Оріхівському напрямку противник здійснив дві атаки в напрямку Павлівки та Щербаків.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих штурмів у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько