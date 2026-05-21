Автомобільний гігант Stellantis інвестує 70 мільярдів доларів у масштабне перезавантаження

Автоконцерн Stellantis представив масштабний план виходу з кризи вартістю 60 мільярдів євро. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат та радикальну зміну підходу до використання заводських потужностей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Новий генеральний директор компанії Антоніо Філоса, який змінив на посаді Карлоса Тавареса, презентував інвесторам план під час спеціального заходу в Мічигані. На відміну від попереднього керівництва, яке витрачало величезні кошти на самостійну розробку технологій, Філоса зробив ставку на реалістичне скорочення витрат і аутсорсинг дорогого софту, зокрема безпілотних систем.

Попри масштабні анонси, акції компанії на Міланській біржі відреагували падінням на 5%, оскільки ринок очікує більшої конкретики щодо механізмів оптимізації.

Ключові зміни та фокус на головні бренди

Стратегія Stellantis (четвертого за величиною автовиробника у світі) покликана стабілізувати фінансовий стан після падіння ринкової частки.

Головні пункти нової програми розвитку включають:

Масштабний бліц моделей: до 2030 року концерн планує запустити 60 нових моделей автомобілів, від класичних ДВЗ до повністю електричних версій.

Пріоритетне фінансування: 70% усіх інвестицій буде спрямовано на розвиток чотирьох найбільш прибуткових брендів — Jeep, Ram, Peugeot та Fiat, а також підрозділу комерційного транспорту Pro One.

Контрактне складання: Stellantis перетворить свій головний недолік — надлишок незавантажених європейських та американських заводів — на джерело доходу. Компанія збирається випускати на своїх потужностях машини для китайських брендів, а також для американського підрозділу JLR (що належить Tata Motors).

У межах плану компанія також розраховує досягти щорічного скорочення витрат на 6 мільярдів євро до 2028 року порівняно з рівнем 2025 року та наростити виручку на ключових ринках США та Європи.

