Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,44

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Автомобільний гігант Stellantis інвестує 70 мільярдів доларів у масштабне перезавантаження

Stellantis, стелантіс
Автомобільний гігант Stellantis інвестує 70 мільярдів доларів у масштабне перезавантаження / Depositphotos

Автоконцерн Stellantis представив масштабний план виходу з кризи вартістю 60 мільярдів євро. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат та радикальну зміну підходу до використання заводських потужностей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Новий генеральний директор компанії Антоніо Філоса, який змінив на посаді Карлоса Тавареса, презентував інвесторам план під час спеціального заходу в Мічигані. На відміну від попереднього керівництва, яке витрачало величезні кошти на самостійну розробку технологій, Філоса зробив ставку на реалістичне скорочення витрат і аутсорсинг дорогого софту, зокрема безпілотних систем.

Попри масштабні анонси, акції компанії на Міланській біржі відреагували падінням на 5%, оскільки ринок очікує більшої конкретики щодо механізмів оптимізації.

Ключові зміни та фокус на головні бренди

Стратегія Stellantis (четвертого за величиною автовиробника у світі) покликана стабілізувати фінансовий стан після падіння ринкової частки.

Головні пункти нової програми розвитку включають:

  • Масштабний бліц моделей: до 2030 року концерн планує запустити 60 нових моделей автомобілів, від класичних ДВЗ до повністю електричних версій.
  • Пріоритетне фінансування: 70% усіх інвестицій буде спрямовано на розвиток чотирьох найбільш прибуткових брендів — Jeep, Ram, Peugeot та Fiat, а також підрозділу комерційного транспорту Pro One.
  • Контрактне складання: Stellantis перетворить свій головний недолік — надлишок незавантажених європейських та американських заводів — на джерело доходу. Компанія збирається випускати на своїх потужностях машини для китайських брендів, а також для американського підрозділу JLR (що належить Tata Motors).

У межах плану компанія також розраховує досягти щорічного скорочення витрат на 6 мільярдів євро до 2028 року порівняно з рівнем 2025 року та наростити виручку на ключових ринках США та Європи.

Нагадаємо, Ford випустить сім нових моделей на ринку ЄС для конкуренції з Китаєм. Компанія Ford планує повністю оновити свою пасажирську лінійку до 2029 року, розраховуючи таким чином зупинити падіння продажів та витримати ціновий тиск із боку експансії високотехнологічних китайських електромобілів.

Автор:
Максим Кольц