Європа інвестувала 200 мільярдів євро у власне виробництво електромобілів

Країни Європейської економічної зони та Швейцарія спрямували майже 200 млрд євро на розвиток галузі електромобілів. Головна мета цих вкладень — розбудова власної інфраструктури та боротьба з домінуванням Китаю на ринку акумуляторів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Китай досі контролює понад 80% світового виробництва батарей. Зараз Європа здатна самостійно забезпечити акумуляторами лише кожен третій електромобіль, що продається всередині регіону, тому розвиток власного ланцюжка постачання став пріоритетом.

Куди спрямовані основні інвестиції

Європейські країни розподілили кошти між кількома ключовими напрямками:

Виробництво акумуляторів (109 млрд євро): найбільша частина фінансування, спрямована на створення заводів із випуску батарей.

Автомобільні заводи (60 млрд євро): модернізація традиційних підприємств та будівництво нових потужностей виключно для електрокарів.

Зарядна інфраструктура (до 46 млрд євро): розгортання мережі пунктів підзарядки. В Європі вже працює понад 1 мільйон таких точок.

Майже чверть усіх інвестицій регіону припадає на Німеччину. Також значні кошти вкладають Франція, Іспанія та країни Центральної та Східної Європи. Очікується, що повна реалізація всіх анонсованих проєктів дозволить створити до 450 000 робочих місць у галузі.

Політичні труднощі та опір змінам

Попри масштабні витрати, шлях до повної електрифікації не є простим. Під тиском автовиробників Єврокомісія наприкінці минулого року була змушена пом’якшити плани щодо заборони нових авто з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. Ряд країн, включаючи Німеччину та Італію, офіційно виступили проти жорстких екологічних рамок, хоча саме ці регіони є головними отримувачами інвестицій у виробництво електрокарів.

