Европа инвестировала 200 миллиардов евро в собственное производство электромобилей

Страны Европейской экономической зоны и Швейцария направили почти 200 млрд. евро на развитие отрасли электромобилей. Главная цель этих вложений – развитие собственной инфраструктуры и борьба с доминированием Китая на рынке аккумуляторов.

По данным Международного энергетического агентства, Китай все еще контролирует более 80% мирового производства батарей. Сейчас Европа способна самостоятельно обеспечить аккумуляторами только каждый третий продаваемый внутри региона электромобиль, поэтому развитие собственной цепочки снабжения стало приоритетом.

Куда направлены основные инвестиции

Европейские страны распределили средства между несколькими ключевыми направлениями:

Производство аккумуляторов (109 млрд. евро): наибольшая часть финансирования, направленная на создание заводов по выпуску батарей.

Автомобильные заводы (60 млрд. евро): модернизация традиционных предприятий и строительство новых мощностей исключительно для электрокаров.

Зарядная инфраструктура (до 46 миллиардов евро): развертывание сети пунктов подзарядки. В Европе уже работает более 1 миллиона таких точек.

Почти четверть всех инвестиций региона приходится на Германию. Также большие средства вкладывают Франция, Испания и страны Центральной и Восточной Европы. Ожидается, что полная реализация всех анонсированных проектов позволит создать до 450 000 рабочих мест в отрасли.

Политические трудности и сопротивление изменениям

Несмотря на масштабные затраты, путь к полной электрификации не прост. Под давлением автопроизводителей Еврокомиссия в конце прошлого года была вынуждена смягчить планы по запрету новых авто с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Ряд стран, включая Германию и Италию, официально выступили против жестких экологических рамок, хотя именно эти регионы являются главными получателями инвестиций в производство электрокаров.

Напомним, новый стратегический план Китая на пять лет несет риски для европейского автопрома. Представленный в марте 2026 года план Пекина предусматривает переход от простого копирования к выпуску современных высокотехнологичных автомобилей и роботов. Это ставит под угрозу доходы европейских заводов и заставляет Европу срочно укреплять свою независимость в критических технологиях.