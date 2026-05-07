План Китая на пять лет: почему европейские заводы и автопром оказались в зоне риска

Авто
Новый стратегический план Китая, представленный в марте 2026 г., стал серьезным сигналом для европейского бизнеса. Пекин больше не хочет быть просто "фабрикой мира" — теперь он ставит своей целью выпускать самые современные авто, лекарства и роботов, что прямо угрожает прибылям Европы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на анализ Bloomberg.

Ранее европейские компании зарабатывали на росте Китая, продавая туда свои технологии. Теперь ситуация изменилась: КНР сама становится главным конкурентом в отраслях, кормящих Европу десятилетиями.

Почему Европа начинает проигрывать

Эксперты выделяют три главные проблемы, давящие на европейскую промышленность:

  • Автомобильный удар: китайские электромобили часто мощнее европейских аналогов, но стоят вдвое дешевле. Это уже привело к падению продаж Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.
  • Качество вместо количества: в машиностроении Китай массово переходит на выпуск сложного и экологичного оборудования. Раньше в этом секторе Германия не имела конкурентов, но теперь ее доля рынка тает.
  • Экономические потери: по прогнозам Goldman Sachs, агрессивная экспансия Китая может стоить в еврозоне 0,6% ВВП к 2029 году. Для Германии, как главного промышленного центра, потери будут еще больше — до 0,9%.

В ответ на эти угрозы в ЕС идут споры. Франция призывает к жестким ограничениям и поддержке товаров "Сделано в Европе". Германия же боится торговой войны и предлагает просто сократить бюрократию, чтобы бизнесу было легче работать. Пока политики спорят, китайские товары продолжают увлекать мировые рынки.

Напомним, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz по итогам первого квартала 2026 года сократил прибыль на 16,8%. Главной причиной такого падения стало резкое снижение спроса на ключевом для компании китайском рынке.

Аналогичная ситуация сложилась и у других гигантов отрасли. Чистая прибыль компании BMW упала на 23%, на что повлияли не только китайские проблемы, но и пошлины со стороны США и валютные колебания.

Кроме того, шведская марка Volvo Cars сообщила о снижении продаж на 10%. Производитель объясняет это сверхвысокой конкуренцией со стороны местных китайских брендов и общим макроэкономическим давлением.

Автор:
Максим Кольц