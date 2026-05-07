McDonald's готовится к кризису: как война в Иране изменит цены в ресторанах

Глобальная сеть ресторанов McDonald's отчитывается о прибылях за первый квартал 2026 года, что превысили ожидания аналитиков. В то же время руководство компании предупреждает о рисках из-за геополитической нестабильности и изменения потребительского поведения на фоне инфляции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Генеральный директор корпорации Крис Кемпчинский подчеркнул, что компания готова к краткосрочной волатильности, вызванной конфликтом в Иране, но длительные перебои в цепочках поставок могут существенно ударить по маржинальности бизнеса.

Как топливный кризис меняет меню

Одним из главных факторов давления на продажи стал стремительный рост цен на бензин.

По словам Кемпчинского, именно инфляция на заправках стала ключевой проблемой для сети. Это привело к тому, что посетители с низким уровнем дохода вынуждены жестко ущемлять свои расходы.

Хотя состоятельные слои населения продолжают тратить средства в обычном режиме, общий спрос в сегменте повседневного питания показывает признаки ослабления.

Геополитическое давление

Война в Иране уже начала отражаться на показателях мировых ресторанных сетей. О слабом росте квартальных продаж, кроме McDonald's, сообщили такие гиганты, как Shake Shack, Papa John's и Domino's.

Руководство McDonald's отмечает, что макроэкономическая среда пока не демонстрирует признаки улучшения, а наоборот склонна к дальнейшему ухудшению.

Главной угрозой остается рост расходов на продукты питания, энергоносители и упаковочные материалы, которые все сложнее компенсировать только за счет повышения цен в меню.

Падение доходов в США

Внутренняя ситуация в американском подразделении компании тоже остается напряженной. Прибыль ресторанов, которыми McDonald's управляет непосредственно в США, упала на 25% и составила всего 59 миллионов долларов.

Финансовый директор Иэн Борден сообщил о снижении объемов продаж в апреле, что указывает на сложное начало второго квартала. Крис Кемпчинский высказался достаточно жестко по поводу эффективности управления на местах.

McDonald's в Украине.

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 г. в Киеве.

Ежегодно компания входит в список лучших работодателей и список крупнейших налогоплательщиков в Украине. В частности, в 2024 году компания уплатила 2,6 млрд грн налогов в бюджет.

McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер благотворительной организации "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Напомним, McDonald's возобновил работу ресторана в Николаеве после длительной паузы, вызванной проблемами качества водоснабжения.

Также пресс-служба McDonald's сообщила Delo.ua, что в 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила 5 существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области — в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.