McDonald's возобновил работу ресторана в Николаеве после длительной паузы, вызванной проблемами качества водоснабжения. Заведение по адресу ул. Павла Скоропадского, 43 снова открылся после подтверждения соответствия качества воды стандартам компании по результатам аудитов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

В компании отмечают, что возобновление работы было отложено после разрушения Каховской ГЭС, что привело к сложной ситуации с водоснабжением в регионе. После запуска нового водопровода и стабилизации показателей качества воды компания приняла решение об открытии ресторана.

По словам генерального директора McDonald's в Украине, Чехии и Словакии Юлии Бадритдиновой, открытие заведения означает не только возвращение сервиса, но и восстановление рабочих мест и экономическую активность в городе.

Ресторан работает ежедневно с 7:00 до 23:00, сервис "МакДрайв" - с 5:00 до 23:30. Также в Николаеве доступна функция мобильного заказа через приложение компании.

В первые две недели после открытия заведение будет работать с ограниченным меню, а полноценный запуск доставки ожидается ориентировочно через две недели. Во время воздушных тревог работа ресторана приостанавливается после восстановления после отбоя.

С открытием нового заведения сеть насчитывает 125 ресторанов.

Также пресс-служба McDonald's сообщила Delo.ua, что в 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила 5 существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области — в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.