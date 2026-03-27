McDonald's відновив роботу ресторану в Миколаєві після тривалої паузи, спричиненої проблемами з якістю водопостачання. Заклад за адресою вул. Павла Скоропадського, 43 знову відкрився після підтвердження відповідності якості води стандартам компанії за результатами аудитів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

У компанії зазначають, що відновлення роботи було відкладене після руйнування Каховської ГЕС, яке призвело до складної ситуації з водопостачанням у регіоні. Після запуску нового водогону та стабілізації показників якості води компанія ухвалила рішення про відкриття ресторану.

За словами генеральної директорки McDonald's в Україні, Чехії та Словаччині Юлії Бадрітдінової, відкриття закладу означає не лише повернення сервісу, а й відновлення робочих місць та економічної активності в місті.

Ресторан працює щодня з 7:00 до 23:00, сервіс "МакДрайв" — з 5:00 до 23:30. Також у Миколаєві доступна функція мобільного замовлення через застосунок компанії.

У перші два тижні після відкриття заклад працюватиме з обмеженим меню, а повноцінний запуск доставки очікується орієнтовно через два тижні. Під час повітряних тривог робота ресторану призупиняється з подальшим відновленням після відбою.

З відкриттям нового закладу мережа в Україні налічує 125 ресторанів.

Також пресслужба McDonald’s повідомила Delo.ua, що у 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила 5 існуючих. Мережа вперше зʼявилася в Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та в Липинах неподалік Луцька.