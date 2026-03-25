У 2025 році McDonald’s в Україні створив понад 1 500 нових робочих місць

У 2025 році McDonald’s в Україні суттєво розширив команду та інвестував у розвиток співробітників, створивши понад 1 500 нових робочих місць. Кількість відгуків на вакансії зросла на 60% порівняно з попереднім роком, а понад 32% нових працівників приєдналися до команди за рекомендацією чинних співробітників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Влітку 2025 року компанія розпочала найм молоді віком 16–17 років, які нині становлять близько 13% команди ресторанів. Загалом у мережі з 124 ресторанів працює близько 11 тисяч людей, що робить McDonald’s одним із найбільших роботодавців у сфері гостинності в Україні.

Зазначається, що майже 60% менеджерських посад обіймає молодь до 30 років, а 17% директорів ресторанів стали керівниками до 25 років.

У січні 2026 року McDonald’s підвищив заробітну плату на 15% та зберігає оплату для понад 430 мобілізованих працівників. Крім того, компанія надає фінансову допомогу у разі травмування або пошкодження житла, забезпечує медичне страхування та психологічну підтримку, якою у 2025 році скористалися понад 2 000 разів.

McDonald’s зазначає, що 61,5% команди становлять жінки, 38,5% – чоловіки, а на керівних посадах частка чоловіків і жінок майже рівна.

Зауважимо, у 2025 році McDonald’s отримав 21,3 млрд грн виручки в Україні.

Окрім цього, пресслужба McDonald’s повідомила Delo.ua, що у 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила 5 існуючих. Мережа вперше зʼявилася в Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та в Липинах неподалік Луцька.