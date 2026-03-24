Трійка лідерів ресторанного ринку заробила понад 26 млрд грн за рік: як серед McDonald’s і KFC опинилась “Пузата Хата”

У 2025 році McDonald’s отримав 21,3 млрд грн виручки в Україні, KFC — 3,66 млрд грн, а “Пузата Хата” — 1,43 млрд грн. Українська мережа увійшла до трійки лідерів, акумулювавши обороти через дві пов’язані компанії і ставши єдиним локальним брендом поряд із міжнародними гравцями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

Найбільші ресторанні мережі України за доходом

Ресторанний ринок України продовжує концентруватися навколо великих міжнародних брендів та кількох сильних локальних мереж. Лідером залишається McDonald’s, оборот якого у 2025 році перевищив 21,3 млрд грн.

На другому місці — KFC, який працює в Україні через кількох франчайзі. Сукупний оборот трьох компаній-операторів становить майже 3,7 млрд грн.

Серед українських мереж найбільші обороти демонструють "Пузата Хата", Domino’s Pizza, Сушия, Salateira, а також низка локальних брендів, що активно розвиваються у великих містах.

№ Бренд Юридична особа Дохід у 2025 році 1. McDonald’s ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд" 21,3 млрд грн 2. KFC в Україні "Тесті Фуд", "Глобальна ресторанна група – Україна", "ДТС-Харків" 3,66 млрд грн 3. "Пузата Хата" "Деклар", "Пріміор" 1,43 млрд грн 4. Domino’s Pizza ТОВ "Домінос Піцца Юкрейн" 634,1 млн грн 5. Сушия ТОВ "Сушия" 340,1 млн грн 6. Emily Resort ПП "Королівська пивоварня" 281,7 млн грн 7. Yapiko ТОВ "Фудделівері" 267,5 млн грн 8. Світ Фреш ТОВ "Світ Фреш" 200,1 млн грн 9. Salateira ТОВ "Салатейра" 193,6 млн грн 10. SHOco ТОВ "Львівська випічка" 138,9 млн грн

KFC

Мережа KFC в Україні працює через кількох франчайзі. До рейтингу включено сукупний дохід трьох компаній-операторів:

ТОВ "Тесті Фуд";

ТОВ "Глобальна ресторанна група – Україна";

ТОВ "ДТС-Харків".

Разом вони сформували оборот у розмірі 3,66 млрд грн у 2025 році, що на 31,6% більше, ніж у 2024 році.

McDonald’s

Виторг McDonald’s у 2025 році зріс на 26,62% порівняно з 2024 роком.

Пресслужба McDonald’s в Україні повідомила Delo.ua, що у 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила 5 існуючих. Мережа вперше зʼявилася в Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та в Липинах неподалік Луцька.

"Крім того, у Львові почав працювати перший ресторан McDonald’s із концепцією сталого дизайну. Загалом із 2022 року компанія відкрила 33 нових заклади, розширивши мережу на понад 25% за цей період", - заявили в пресслужбі.

Компанія також повідомила, що у 2026 році "МакДональдз" продовжує послідовно розширювати мережу в Україні, інвестуючи в державну економіку.

Від початку року компанія вже відкрила 4 нових заклади: у селі Басівка Львівської області, у Києві, Львові та в Ірпені на Київщині.

"Пріоритетними напрямами розвитку лишаються відкриття ресторанів у містах-мільйонниках та їхніх сателітах, в обласних центрах, на трасах і в туристичних локаціях, а також розширення присутності в містах, де вже працює McDonald’s", - зазначили Delo.ua в пресслужбі.

"Пузата Хата"

Мережа "Пузата Хата" також, як і KFC, працює через кілька юридичних осіб. Аналіз фінансової звітності показує, що операційна діяльність мережі у різні роки відображалась у різних компаніях. Зокрема:

ТОВ "Деклар" у 2025 році показало 1,15 млрд грн доходу;

ТОВ "Пріміор" — 284,5 млн грн.

Як встановило Delo.ua, фінансова звітність свідчить про перехід операційної діяльності між юридичними особами у 2024–2025 роках, тому для рейтингу доходи цих компаній було об’єднано.

Emily Resort

До рейтингу включено Emily Resort, один із найбільших готельно-ресторанних комплексів Львова.

У фінансовій звітності ресторанний бізнес комплексу відображається через ПП "Королівська пивоварня", яка у 2025 році показала 281,7 млн грн доходу.

На зв’язок компанії з Emily Resort вказує контактна інформація підприємства, де використовується корпоративна електронна пошта домену emilyresort.com.ua, а також розташування виробничого майданчика у Винниках — на території інфраструктури курорту.

Yapiko

Мережа Yapiko представлена у рейтингу через ТОВ "Фудделівері", зареєстроване у 2025 році.

Компанія показала 267,5 млн грн доходу вже у перший рік роботи. Зв’язок із брендом підтверджується контактними даними підприємства — у реєстрі вказано корпоративну пошту домену yaposhka.od.ua, який використовується мережею ресторанів Yapiko.

SHOco

Мережу пекарень-кондитерських SHOco у рейтингу представляє ТОВ "Львівська випічка".

Компанія демонструє швидке зростання: її оборот збільшився з 61 млн грн у 2024 році до майже 139 млн грн у 2025 році. Керівником компанії є підприємець Роман Шуптар, який розвиває мережу пекарень і кав’ярень SHOco.

Компанії, які були виключені з рейтингу

Під час підготовки рейтингу кілька компаній було виключено через відсутність підтвердження їхнього зв’язку з ресторанними мережами.

Кондитерський дім "Кокос"

За фінансовою звітністю ТОВ "Кондитерський дім "Кокос"" у 2025 році компанія показала понад 620 млн грн доходу, що могло б вивести компанію до верхньої частини рейтингу.

Водночас аналіз відкритих даних показує, що компанія фактично не має публічно відомої мережі ресторанів або закладів, не демонструє історії розвитку бренду та має мінімальну кількість працівників.

Через відсутність підтверджень того, що підприємство представляє ресторанну мережу, компанію було виключено з рейтингу.

Alex Malen

Також із рейтингу виключено ТОВ "Холдинг Алекс Мален", яке у 2025 році задекларувало 227,6 млн грн доходу.

Компанія була зареєстрована у 2025 році, її основний КВЕД — діяльність ресторанів. Попри значний оборот, у відкритих джерелах не вдалося знайти інформацію про мережу ресторанів або бренди, які могла б представляти ця компанія.

Ресторанні групи, які складно порахувати

Деякі великі ресторанні групи не потрапляють до таких рейтингів через складну юридичну структуру.

Зокрема, київська ресторанна група GastroFamily, що належить рестораторці Олені Борисовій (Грубич), об’єднує десятки закладів. За даними відкритих реєстрів, кількість юридичних осіб, пов’язаних із групою у сфері ресторанного бізнесу, становить кілька десятків, а обороти розподілені між різними компаніями.

Подібна структура характерна і для львівського ресторанного холдингу !FEST, який розвиває мережі "П’яна вишня", "Криївка", "Реберня", "Гасова лямпа".

Наприклад:

ТОВ "Мережа ресторанів "Фест"" — 18,5 млн грн доходу у 2025 році;

ТОВ "П’яна вишня на Васильківській" — 17,7 млн грн.

Сукупний оборот лише цих двох компаній перевищує 36 млн грн.

"Львівські круасани"

Подібна ситуація і з мережею "Львівські круасани". Попри велику кількість закладів в Україні та за кордоном, у відкритих базах немає однієї юридичної особи, яка б акумулювала оборот усієї мережі.

Мережа працює через кілька операторів і франчайзі, тому її реальні масштаби складно оцінити за фінансовою звітністю окремих компаній.

Як формувався рейтинг

Рейтинг сформовано на основі фінансової звітності компаній з основним КВЕД 56.10 — діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування. У випадках, коли бренд працює через кілька юридичних осіб, їхні доходи було агреговано.