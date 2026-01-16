Власники "П'яної вишні" відкрили 15 нових закладів в Україні, Франції, Португалії та Великобританії у минулому році

Власники холдингу емоцій !FEST у 2025 році відкрили 15 нових закладів в Україні, Франції, Португалії та Великобританії. Серед них — 8 нових "П’яних Вишень", експериментальний проєкт "Квартира" — місце для зустрічей і невеликих подій та інші. Водночас холдинг закрив два ресторани — "Гомін" у Львові та "Реберню" в Тернополі.

Про це повідомив PR-директор холдингу емоцій !FEST Тарас Маселко Delo.ua.

За його словами, команда свідомо експериментує з форматами, аби краще відповідати новим очікуванням гостей і темпу міського життя.

"Квартира" — це не класичний ресторан чи кав’ярня, а універсальний простір для зустрічей, подій і невеликих івентів. Для нас було важливо створити не черговий заклад харчування, а "своє місце", де мешканці району змогли б збиратися, знайомитися й проводити час разом", — зазначає Маселко.

Він зауважив, що для реалізації концепту необхідно було знайти локацію подалі від центру Львова і концентрації великої кількості закладів харчування.

"Ми орендувала два комерційні приміщення у спальному районі на першому поверсі житлового комплексу і об’єднали їх в єдиний простір, який можна за потреби трансформувати у три окремі зони за допомогою скляних розсувних перегородок", — розповідає Маселко.

Окупність інвестицій у "Квартиру" !FEST оцінює у межах 3–5 років з урахуванням економічних викликів і воєнного стану. Паралельно компанія вже розглядає подальший розвиток такого формату і планує масштабувати його в інших житлових комплексах Львова.

"Локальні простори для спільнот добре працюють і мають потенціал для зростання. Водночас це не буде класична франшиза — радше формат співпартнерства", — підсумував Тарас Маселко.

За рік !FEST відкрив 15 локацій, вийшов на нові ринки і змінив концепцію у Британії

Загалом впродовж 2025 року холдинг емоцій !FEST відкрив 15 нових закладів в Україні та за кордоном. В Україні з’явилося сім нових закладів "П’яна Вишня" у різних містах, дві "Реберні" — у Києві та Івано-Франківську та ресторан "Пані Фріда" у Львові.

Активно розвивався й міжнародний напрям. Минулого року холдинг вийшов на новий для себе ринок Франції і відкрив першу "П’яну Вишню" у Бордо. У Португалії запрацювали два заклади крафтового пива Pravda Craft Mission — у Лісабоні та містечку Пареде. Тепер у країні працюють три заклади, де можна скуштувати українське крафтове пиво.

Після невдалого запуску "П’яної Вишні" у Лондоні холдинг емоцій !FEST не пішов із британського ринку, а зробив ставку на інший напрям.

"Ринок Сполученого Королівства дуже зарегламентований документами. Для нормальної роботи "П’яної Вишні" нам потрібна була саме барна ліцензія, а отримати її в Лондоні вкрай складно, тож ми вирішили не перевідкриватися, а вперше вийти на ринок із нересторанним проєктом", — пояснює Маселко.

У грудні 2025 року холдинг відкрив у Лондоні першу крамницю українського бренду одягу "Авіація Галичини". У магазині працюють місцеві українці, а кожна річ має маркування Proudly made in Ukraine.

Де відкриється !FEST цього року?

У 2026 році !FEST планує зосередитися на розвитку мереж, які вже демонструють активне зростання як в Україні, так і за кордоном. Йдеться насамперед про "П’яну Вишню" та "Реберню".

"Ми бачимо потенціал у містах, де ми ще не присутні. Зокрема, відкриття "Пʼяної Вишні" плануємо в Ужгороді. Точних дат відкриття поки немає, але команда вже працює над цим", — розповідають у компанії.

Паралельно бренд готується до виходу на нові закордонні ринки, у планах — Німеччина та Чехія.

"Про інші країни говорити ще зарано, але робота в цьому напрямку вже триває", — зазначають у !FEST.

Водночас холдинг не прив’язується до жорстких кількісних показників. Темпи розвитку залежатимуть від наявності відповідних приміщень і операційної готовності команд. Внутрішня ціль на 2026 рік — зберегти динаміку відкриттів на рівні попереднього року, тобто вийти щонайменше на близько 15 нових локацій.

Довідка: Холдинг емоцій !FEST заснований у Львові у 2007 році. Компанія об’єднує ресторанні формати з унікальними концепціями, серед яких "П’яна Вишня", "Реберня", "Криївка", "Правда Beer Theatre", "Львівські пляцки", "Львівська копальня кави" та інші.

Мережа холдингу налічує понад 130 ресторанів у різних форматах, які працюють в Україні та за кордоном, зокрема, у Великій Британії, Польщі, Литві, Румунії, Угорщині, Словаччині та інших країнах.

За словами співзасновника Андрія Худо, щороку ресторани та бари приймають приблизно 20 млн відвідувачів.

Холдинг також розвиває пов’язані проєкти (пивоварню, фестивалі, освітні й креативні простори), але основна частина бізнесу — це ресторани та заклади харчування.