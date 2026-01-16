Владельцы "Пьяной вишни" открыли 15 новых заведений в Украине, Франции, Португалии и Великобритании в прошлом году

Владельцы холдинга эмоций !FEST в 2025 году открыли 15 новых заведений в Украине, Франции, Португалии и Великобритании. Среди них — 8 новых "Пьяных Вишен", экспериментальный проект "Квартира" — место для встреч и небольших событий и другие. В то же время холдинг закрыл два ресторана — "Гомон" во Львове и "Реберню" в Тернополе.

Об этом сообщил PR-директор холдинга эмоций! FEST Тарас Маселко Delo.ua.

По его словам, команда сознательно экспериментирует с форматами, чтобы лучше отвечать новым ожиданиям гостей и темпу городской жизни.

"Квартира" – это не классический ресторан или кофейня, а универсальное пространство для встреч, событий и небольших ивентов. Для нас было важно создать не очередное заведение питания, а "свое место", где жители района смогли бы собираться, знакомиться и проводить время вместе", - отмечает Маселко.

Он отметил, что для реализации концепта необходимо было найти локацию подальше от центра Львова и концентрацию большого количества заведений питания.

"Мы арендовали два коммерческих помещения в спальном районе на первом этаже жилого комплекса и объединили их в единое пространство, которое можно при необходимости трансформировать в три отдельных зоны с помощью стеклянных раздвижных перегородок", - рассказывает Маселко.

Окупаемость инвестиций в "Квартиру" ! FEST оценивает в пределах 3-5 лет с учетом экономических вызовов и военного положения. Параллельно компания рассматривает дальнейшее развитие такого формата и планирует масштабировать его в других жилых комплексах Львова.

"Локальные просторы для сообществ хорошо работают и имеют потенциал для роста. В то же время, это не будет классическая франшиза — скорее формат сопартнерства", — подытожил Тарас Маселко.

Через год !FEST открыл 15 локаций, вышел на новые рынки и изменил концепцию в Британии

Всего в 2025 году холдинг эмоций !FEST открыл 15 новых заведений в Украине и за рубежом. В Украине появилось семь новых заведений "Пьяная Вишня" в разных городах, две "Реберни" - в Киеве и Ивано-Франковске и ресторан "Пани Фрида" во Львове.

Активно развивалось и международное направление. В прошлом году холдинг вышел на новый для себя рынок Франции и открыл первую "Пьяную Вишню" в Бордо. В Португалии заработали два заведения крафтового пива Pravda Craft Mission – в Лиссабоне и городке Пареде. Теперь в стране работают три заведения, где можно отведать украинское крафтовое пиво.

После неудачного запуска "Пьяной Вишни" в Лондоне холдинг эмоций! FEST не ушел с британского рынка, а сделал ставку на другое направление.

"Рынок Соединенного Королевства очень регламентирован документами. Для нормальной работы "Пьяной Вишни" нам нужна была именно барная лицензия, а получить ее в Лондоне крайне сложно, поэтому мы решили не переоткрываться, а впервые выйти на рынок с нересторанным проектом", — объясняет Маселко.

В декабре 2025 года холдинг открыл в Лондоне первый магазин украинского бренда одежды "Авиация Галиции". В магазине работают местные украинцы, а каждая вещь имеет маркировку Proudly made in Ukraine.

Где откроется !FEST в этом году?

В 2026 году FEST планирует сосредоточиться на развитии сетей, которые уже демонстрируют активный рост как в Украине, так и за рубежом. Речь идет прежде всего о "Пьяной Вишне" и "Реберне ".

"Мы видим потенциал в городах, где мы еще не присутствуем. В частности, открытие "Пьяной Вишни" планируем в Ужгороде. Точных дат открытия пока нет, но команда уже работает над этим", — рассказывают в компании.

Параллельно бренд готовится к выходу на новые зарубежные рынки, в планах – Германия и Чехия.

"О других странах говорить еще рано, но работа в этом направлении уже продолжается", - отмечают в !FEST.

В то же время холдинг не привязывается к жестким количественным показателям. Темпы развития будут зависеть от соответствующих помещений и операционной готовности команд. Внутренняя цель на 2026 год – сохранить динамику открытий на уровне предыдущего года, то есть выйти по меньшей мере на около 15 новых локаций.

Справка: Холдинг эмоций !FEST основан во Львове в 2007 году. Компания объединяет ресторанные форматы с уникальными концепциями, среди которых "Пьяная Вишня", "Реберня ", "Криевка", "Правда Beer Theatre", "Львовские площадки", "Львовский рудник кофе" и другие.

Сеть холдинга насчитывает более 130 ресторанов в разных форматах , работающих в Украине и за рубежом , в частности, в Великобритании, Польше, Литве, Румынии, Венгрии, Словакии и других странах.

По словам соучредителя Андрея Худо, ежегодно рестораны и бары принимают примерно 20 млн посетителей.

Холдинг также развивает связанные проекты (пивоварню, фестивали, образовательные и креативные пространства), но основная часть бизнеса – это рестораны и заведения питания.