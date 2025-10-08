Суд разрешил "Пьяной вишне" не платить 1 млн грн за аренду помещения в Стрыйском парке Львова: детали

Хозяйственный суд Львовской области отказал в удовлетворении иска администрации Стрыйского парка Львова о взыскании с холдинга "Фест" более 1 млн грн задолженности за аренду помещения, где сейчас работает заведение "Пьяная вишня".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Суть дела

Речь идет о деле с бывшей ротондой в Стрыйском парке, где сейчас работает заведение "Пьяная вишня".

В декабре 2022 года заброшенное помещение передали в аренду ООО "Холдинг Эмоций !Фест". По условиям договора 90% оплаты получал Стрыйский парк как балансодержатель, а 10% - департамент экономического развития Львовского городского совета. Аренда павильона стоила 186,3 тыс. грн. в месяц.

"Пьяную вишню" в парке открыли весной 2023 года.

С июня 2023 года и по сентябрь 2024 года холдинг задолжал за аренду помещение свыше 1 млн грн. Администрация парка обращалась в компанию с соответствующим требованием погасить долг, но этого не сделали.

Администрация парка подала исковое заявление о взыскании долга за аренду – 1,041 млн. грн., и хотела расторгнуть договор аренды с холдингом.

Позиция холдинга

Представители холдинга "Фест" в суде аргументировали свою позицию тем, что во Львове действует постановление, которым заведениям общественного питания на время действия военного положения разрешено платить 50% арендной платы за коммунальные помещения, а заключение дополнительных соглашений и внесение изменений в договоры аренды для этого не требуется.

Суд на основе представленных холдингом эмоций "Фест" документов установил, что "Пьяная вишня" в Стрыйском парке подпадает под действие постановления ЛГС о льготных условиях аренды на время действия военного положения.

Суд отказал администрации Стрыйского парка в удовлетворении иска к ООО "Холдинг эмоций "!Фест", поскольку считает, что у него нет долга за аренду ротонды.

Львовский горсовет может подать апелляционную жалобу на решение суда.

О !FEST

Львовский ресторанный холдинг !FEST основали три предпринимателя – Юрий Назарук, Андрей Худо и Дмитрий Герасимов. Первым ресторанным проектом предпринимателей стало кафе "У Дианы" во Львове на площади Рынок.

За 17 лет сеть разрослась до более чем 130 ресторанов и 40 брендов. Это одна из самых больших сетей заведений страны.

В настоящее время за рубежом представлены два бренда холдинга !FEST – сети заведений "Пьяная вишня" и "Мастерская шоколада".

"Мастерские шоколада" работают в Азербайджане – 4 локации в Баку. Сеть "Пьяная вишня" за границей охватывает 24 заведения в Великобритании, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Литве, Латвии и других странах.

Напомним, из известного львовского ресторанного холдинга! взыскали в бюджет 13,4 миллиона гривен. Руководство предприятия признало вину об уклонении от уплаты налогов.