На Северном мосту будут ремонтировать асфальт: какие полосы перекроют

С 11:00 19 июня по 07:00 22 июня на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Ремонт на Северном мосту

В этот период дорожники будут производить ремонт асфальтобетонного покрытия на третьей и четвертой полосах в направлении станции метро "Почайна". Для проезда транспорта оставят крайнюю правую и вторую полосы.

В "Киевавтодоре" отмечают, что график выполнения работ может быть скорректирован в случае неблагоприятных погодных условий.

Коммунальная корпорация просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршруты с учетом введенных ограничений.

Напомним, с 18 по 21 июня в Святошинском районе Киева частично ограничат движение Гостомельским шоссе в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.