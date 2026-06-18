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НБУ ожидает поступление 13 млрд долл. внешнего финансирования в июне

нбу
НБУ прогнозирует поступление 13 млрд долларов внешнего финансирования для Украины / НБУ

В июне Украина может привлечь около 13 млрд долл. международной финансовой помощи. По оценке Национального банка, эти средства позволят профинансировать дефицит государственного бюджета, увеличить международные резервы и поддержать стабильность валютного рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Международная помощь Украине

Украина рассчитывает на значительное увеличение объемов международной финансовой помощи уже в июне. Как отмечают в Национальном банке, после меньше ожидаемых поступлений в январе-мае ситуация должна улучшиться в ближайшие месяцы.

Средства будут поступать как от отдельных государств-партнеров, так и в рамках международных программ поддержки, в частности, Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) и Ukraine Support Loan (USL).

В регуляторе отмечают, что важным сигналом для дальнейшего финансирования стало продвижение переговоров с Международным валютным фондом, в частности, достижение соглашения на уровне персонала (Staff Level Agreement) по программе Extended Fund Facility (EFF).

Ожидается, что международная помощь позволит полностью покрывать дефицит государственного бюджета и одновременно наращивать международные резервы. Это в свою очередь будет способствовать сохранению стабильности валютного рынка и поддержанию макрофинансовой устойчивости страны.

В НБУ также отмечают, что в последние недели снизились риски, связанные с дальнейшим привлечением внешнего финансирования. В то же время из-за продолжающейся войны все еще сохраняется вероятность задержек или корректировки объемов международной помощи.

Напомним, 18 июня правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15%. Это решение обеспечивает достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также учитывает резвый спрос на гривневые инструменты для сбережений и ослабления рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования.

Автор:
Ольга Опенько