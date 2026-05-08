В НБУ рассказали, покроет ли международная помощь дефицит бюджета Украины к 2028 году

САП, ущерб, подозрение
НБУ ожидает до $53 млрд международной помощи Украине

Национальный банк Украины прогнозирует, что ключевым источником покрытия дефицита государственного бюджета в 2026-2028 годах будет оставаться международная финансовая помощь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на инфляционный отчет НБУ.

Объемы внешнего финансирования позволят избежать эмиссионного покрытия дефицита и поддержать макрофинансовую стабильность.

В 2026 году Украина может получить около 53 млрд долларов. международной помощи, в 2027 году - 42 млрд долл., в 2028 году - 22 млрд дол. Эти поступления должны обеспечить финансирование большого числа бюджетного дефицита и поддержку валютного рынка.

НБУ сохранил оценку дефицита бюджета на 2026 год на уровне около 19% ВВП. В то же время, прогноз на следующие годы ухудшился до 18% ВВП в 2027 году и 11% ВВП в 2028 году.

Рост дефицита в среднесрочной перспективе объясняется потребностями финансирования оборонного сектора, модернизации безопасности и восстановления инфраструктуры.

Отдельно НБУ отмечает, что международные резервы будут оставаться на достаточном уровне - в пределах 60-67 млрд долларов. в течение 2026-2028 годов. Это должно обеспечить устойчивость валютного рынка даже при высоком уровне бюджетного дефицита.

В итоге стабильность государственных финансов Украины в ближайшие годы будет критически зависеть от объемов международной помощи и ее своевременного поступления.

В то же время , резервы Украины сократились из-за обслуживания и погашения государственного долга. Наибольшие выплаты пришлись на Всемирный банк, Европейский союз и другие кредиторы. Отдельно Украина уплатила Международному валютному фонду 255,3 млн. долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко