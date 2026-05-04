Госбюджет Украины пополнился более чем на 300 млрд грн в апреле: основные источники доходов

В апреле 2026 года общий фонд государственного бюджета получил 302,6 млрд. грн. Государственная налоговая служба выполнила план на 104,2%, обеспечив дополнительные 3,8 млрд грн, а таможенная служба – на 101%, что принесло более 0,8 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Основные источники доходов

В прошлом месяце самые большие суммы поступили за счет следующих платежей:

57,3 млрд грн - НДС с импортных товаров;

35,9 млрд грн - НДФЛ и военный сбор;

30,3 млрд грн - НДС с товаров, произведенных в Украине (собранно 47,9 млрд грн, возмещено 17,6 млрд грн);

26,5 млрд грн – акцизный налог;

5,9 млрд грн – налог на прибыль;

5,3 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;

4,4 млрд грн – рентная плата за недра.

Дополнительно 73 млрд. грн. перечислил Национальный банк Украины как часть своей прибыли. Международная помощь в виде грантов составила 55,1 млрд. грн. Всего за апрель в оба фонда (общий и специальный) поступило 409,2 млрд грн.

поступления в госбюджет в апреле / Министерство финансов Украины

Итоги за январь-апрель 2026 года

С начала года общий фонд получил 1,04 трлн. грн. Структура основных поступлений за четыре месяца:

204,9 млрд грн - НДС по импорту; 130,8 млрд грн - НДФЛ и военный сбор; 112,1 млрд грн - налог на прибыль; 112,1 млрд грн - НДС с украинских товаров (чистый результат после возмещения 76,4 млрд грн); 100,6 млрд грн – акцизный налог; 228,2 млрд грн – международные гранты.

Кассовые расходы бюджета за этот период составили 1,7 трлн. Поступления единого социального взноса (ЕСВ) за январь-апрель достигли 238,1 млрд. грн.

поступления в госбюджет январь-апрель 2026 / Министерство финансов Украины

Государственные заимствования и долг

За четыре месяца Украина привлекла 244,3 млрд грн заимствований. От продажи ОВГЗ получено 176,4 млрд грн, из которых:

30,2 млрд грн в иностранной валюте - 350 млн долларов и 291 млн евро; 57,7 млрд грн – за счет военных облигаций.

Из внешних источников поступило 67,9 млрд грн (около 1,58 млрд долл. США). Основную часть составили средства МВФ – 65,56 млрд грн. Также получены ссуды от МБРР по программам SURGE (2,03 млрд грн или 46,7 млн долл. ) и LEARN (0,4 млрд грн или 8,13 млн долл .). На погашение долга израсходовано 190,1 млрд грн, на обслуживание – 103,2 млрд грн.

Напомним, в апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 93,9 млрд грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой.