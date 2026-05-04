Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госбюджет Украины пополнился более чем на 300 млрд грн в апреле: основные источники доходов

гривны
Госбюджет получил 302,6 млрд грн в апреле

В апреле 2026 года общий фонд государственного бюджета получил 302,6 млрд. грн. Государственная налоговая служба выполнила план на 104,2%, обеспечив дополнительные 3,8 млрд грн, а таможенная служба – на 101%, что принесло более 0,8 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Основные источники доходов

В прошлом месяце самые большие суммы поступили за счет следующих платежей:

  • 57,3 млрд грн - НДС с импортных товаров;
  • 35,9 млрд грн - НДФЛ и военный сбор;
  • 30,3 млрд грн - НДС с товаров, произведенных в Украине (собранно 47,9 млрд грн, возмещено 17,6 млрд грн);
  • 26,5 млрд грн – акцизный налог;
  • 5,9 млрд грн – налог на прибыль;
  • 5,3 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
  • 4,4 млрд грн – рентная плата за недра.

Дополнительно 73 млрд. грн. перечислил Национальный банк Украины как часть своей прибыли. Международная помощь в виде грантов составила 55,1 млрд. грн. Всего за апрель в оба фонда (общий и специальный) поступило 409,2 млрд грн.

поступления в госбюджет в апреле, инфографика
поступления в госбюджет в апреле / Министерство финансов Украины

Итоги за январь-апрель 2026 года

С начала года общий фонд получил 1,04 трлн. грн. Структура основных поступлений за четыре месяца:

204,9 млрд грн - НДС по импорту; 130,8 млрд грн - НДФЛ и военный сбор; 112,1 млрд грн - налог на прибыль; 112,1 млрд грн - НДС с украинских товаров (чистый результат после возмещения 76,4 млрд грн); 100,6 млрд грн – акцизный налог; 228,2 млрд грн – международные гранты.

Кассовые расходы бюджета за этот период составили 1,7 трлн. Поступления единого социального взноса (ЕСВ) за январь-апрель достигли 238,1 млрд. грн.

поступления в госбюджет январь-апрель 2026, инфографика
поступления в госбюджет январь-апрель 2026 / Министерство финансов Украины

Государственные заимствования и долг

За четыре месяца Украина привлекла 244,3 млрд грн заимствований. От продажи ОВГЗ получено 176,4 млрд грн, из которых:

30,2 млрд грн в иностранной валюте - 350 млн долларов и 291 млн евро; 57,7 млрд грн – за счет военных облигаций.

Из внешних источников поступило 67,9 млрд грн (около 1,58 млрд долл. США). Основную часть составили средства МВФ – 65,56 млрд грн. Также получены ссуды от МБРР по программам SURGE (2,03 млрд грн или 46,7 млн долл. ) и LEARN (0,4 млрд грн или 8,13 млн долл .). На погашение долга израсходовано 190,1 млрд грн, на обслуживание – 103,2 млрд грн.

Напомним, в апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 93,9 млрд грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой.

Автор:
Татьяна Ковальчук