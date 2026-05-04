Держбюджет України поповнився на понад 300 млрд грн у квітні: основні джерела доходів

У квітні 2026 року загальний фонд державного бюджету отримав 302,6 млрд грн. Державна податкова служба виконала план на 104,2 %, забезпечивши додаткові 3,8 млрд грн, а митна служба – на 101 %, що принесло понад план 0,8 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Основні джерела доходів

Минулого місяця найбільші суми надійшли за рахунок таких платежів:

57,3 млрд грн — ПДВ з імпортних товарів;

35,9 млрд грн — ПДФО та військовий збір;

30,3 млрд грн — ПДВ з товарів, вироблених в Україні (зібрано 47,9 млрд грн, відшкодовано 17,6 млрд грн);

26,5 млрд грн — акцизний податок;

5,9 млрд грн — податок на прибуток;

5,3 млрд грн — ввізне та вивізне мито;

4,4 млрд грн — рентна плата за надра.

Додатково 73 млрд грн перерахував Національний банк України як частину свого прибутку. Міжнародна допомога у вигляді грантів склала 55,1 млрд грн. Загалом за квітень до обох фондів (загального та спеціального) надійшло 409,2 млрд грн.

надходження у держбюджет у квітні / Міністерство фінансів України

Підсумки за січень-квітень 2026 року

З початку року загальний фонд отримав 1,04 трлн грн. Структура основних надходжень за чотири місяці:

204,9 млрд грн — ПДВ з імпорту; 130,8 млрд грн — ПДФО та військовий збір; 112,1 млрд грн — податок на прибуток; 112,1 млрд грн — ПДВ з українських товарів (чистий результат після відшкодування 76,4 млрд грн); 100,6 млрд грн — акцизний податок; 228,2 млрд грн — міжнародні гранти.

Касові видатки бюджету за цей період склали 1,7 трлн грн. Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) за січень-квітень досягли 238,1 млрд грн.

надходження у держбюджет січень-квітень 2026 / Міністерство фінансів України

Державні запозичення та борг

За чотири місяці Україна залучила 244,3 млрд грн запозичень. Від продажу ОВДП отримано 176,4 млрд грн, з яких:

30,2 млрд грн в іноземній валюті — 350 млн доларів та 291 млн євро; 57,7 млрд грн — за рахунок військових облігацій.

Із зовнішніх джерел надійшло 67,9 млрд грн (близько 1,58 млрд дол. США). Основну частину склали кошти МВФ — 65,56 млрд грн. Також отримано позики від МБРР за програмами SURGE (2,03 млрд грн або 46,7 млн доларів) та LEARN (0,4 млрд грн або 8,13 млн доларів). На погашення боргу витрачено 190,1 млрд грн, на обслуговування — 103,2 млрд грн.

