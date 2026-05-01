План перевиконали: податкова відзвітувала, скількі грошей зібрали у квітні

гривні
У квітні ДПС забезпечила майже 94 млрд грн надходжень до бюджету / Shutterstock

У квітні до загального фонду державного бюджету надійшло 93,9 млрд грн податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання встановленого плану за цей період становить 104,2 %. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За підсумками чотирьох місяців року загальна сума надходжень сягнула 435,8 млрд грн, що відповідає виконанню плану на 101,4 %.

"В умовах війни кожна гривня – це не просто цифра. Це – бронежилет, дрон, відновлена школа, лікарня. Це фінансування оборони, соціальних виплат та зарплат", – підкреслила очільниця відомства.

Квітневі показники надходжень перевищили дані минулого року на 10,6 млрд грн, що демонструє зростання на 12,7 %. Основні джерела доходів у квітні розподілилися наступним чином:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) забезпечив 35,9 млрд грн;
  • обсяг відшкодування ПДВ становить 17,6 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств приніс 5,9 млрд грн; 
  • рентні платежі склали 4,7 млрд грн.

На виконання показників з ПДВ та акцизу негативно впливають фактори воєнного стану, зокрема руйнування виробничих потужностей та ускладнення логістики.

Леся Карнаух зазначила, що наразі фокус роботи спрямований на покращення якості адміністрування: "Сьогодні ми активно працюємо над покращенням якості адміністрування податків. У фокусі – якісні дані та аналітика, прогнозування ризиків та постійний діалог з платниками… Такий підхід дозволяє спільно з платниками стабільно наповнювати бюджет".

Нагадаємо, протягом січня – березня 2026 року державний бюджет отримав майже 160,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. 

Автор:
Тетяна Ковальчук