В Україні на 18% зросли надходження з податку на доходи: скільки отримав бюджет у першому кварталі

Протягом січня – березня 2026 року державний бюджет отримав майже 160,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 18,1%, що в грошовому еквіваленті становить понад 24,5 млрд грн приросту.

Регіональні лідери

Традиційну першість за обсягом внесків до бюджету утримує столиця, де забезпечено надходження на суму 38,3 млрд грн.

Серед інших регіонів високу динаміку демонструють промислово розвинені та логістично важливі області.

Зокрема, Дніпропетровщина спрямувала до скарбниці 15,8 млрд грн, Львівщина — 11 млрд грн, а Київська область забезпечила 9,9 млрд грн податкових надходжень.

Деклараційна кампанія

Водночас у податковій службі нагадують, що в Україні триває активна фаза Деклараційної кампанії – 2026.

Громадяни, які минулого року отримували доходи без повної сплати податків або від осіб, що не є податковими агентами, зобов'язані відзвітувати перед державою.

До таких доходів належать:

доходи, з яких податок не утримувався під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування;

доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, від інших громадян);іноземні доходи;

доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);

доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);

інші доходи у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Деклараційна кампанія триває до 1 травня 2026 року. Для отримання податкової знижки декларацію потрібно подати до 31 грудня.

Нагадаємо, у січні–лютому 2026 року до державного бюджету надійшло 101,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 14,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження традиційно забезпечила столиця.