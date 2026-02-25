Українці сплатили на 14% більше податків у січні ніж торік

У січні 2026 року понад 620 тисяч платників спрямували до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 14,2% більше, ніж у січні минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Податкової служби

Хто сплачує найбільше

За обсягами сплати ПДФО лідирують великі промислові та ділові центри України:

Київ — 11,6 млрд грн;

— 11,6 млрд грн; Дніпропетровська область — 4,8 млрд грн;

— 4,8 млрд грн; Львівська область — 3,2 млрд грн;

— 3,2 млрд грн; Київська область — 2,9 млрд грн.

Податкова знижка

Водночас у податковій службі нагадують, що офіційно працевлаштовані громадяни мають право на "кешбек" від держави — податкову знижку. Це механізм, який дозволяє повернути частину вже сплаченого ПДФО, якщо протягом року ви мали певні витрати.

На що можна отримати податкову знижку:

Освіта: оплата навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти (своє або членів сім'ї першого ступеня споріднення).

Оренда житла: для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Медицина: витрати на допоміжні репродуктивні технології.Іпотека: відсотки за іпотечним кредитом.

Благодійність: внески до неприбуткових організацій.

Страхування: внески за договорами довгострокового страхування життя.

Зауважимо, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює Державна податкова служби України. Початок нового року виявився вкрай непростим через відсутність світла, тепла та постійні обстріли ворога.