- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці сплатили на 14% більше податків у січні ніж торік
У січні 2026 року понад 620 тисяч платників спрямували до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 14,2% більше, ніж у січні минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Податкової служби
Хто сплачує найбільше
За обсягами сплати ПДФО лідирують великі промислові та ділові центри України:
- Київ — 11,6 млрд грн;
- Дніпропетровська область — 4,8 млрд грн;
- Львівська область — 3,2 млрд грн;
- Київська область — 2,9 млрд грн.
Податкова знижка
Водночас у податковій службі нагадують, що офіційно працевлаштовані громадяни мають право на "кешбек" від держави — податкову знижку. Це механізм, який дозволяє повернути частину вже сплаченого ПДФО, якщо протягом року ви мали певні витрати.
На що можна отримати податкову знижку:
- Освіта: оплата навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти (своє або членів сім'ї першого ступеня споріднення).
- Оренда житла: для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
- Медицина: витрати на допоміжні репродуктивні технології.Іпотека: відсотки за іпотечним кредитом.
- Благодійність: внески до неприбуткових організацій.
- Страхування: внески за договорами довгострокового страхування життя.
Зауважимо, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює Державна податкова служби України. Початок нового року виявився вкрай непростим через відсутність світла, тепла та постійні обстріли ворога.