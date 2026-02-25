Украинцы уплатили на 14% больше налогов в январе, чем в прошлом году

В январе 2026 года более 620 тысяч плательщиков направили в бюджет 48,3 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 14,2% больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Налоговой службы.

Кто платит больше всего

По объемам уплаты НДФЛ лидируют крупные промышленные и деловые центры Украины:

Киев - 11,6 млрд грн;

- 11,6 млрд грн; Днепропетровская область - 4,8 млрд грн;

- 4,8 млрд грн; Львовская область - 3,2 млрд грн;

- 3,2 млрд грн; Киевская область - 2,9 млрд грн.

Налоговая скидка

В то же время в налоговой службе напоминают, что официально трудоустроенные граждане имеют право на "кэшбек" от государства - налоговую скидку. Это механизм, позволяющий вернуть часть уже уплаченного НДФЛ, если в течение года вы имели определенные расходы.

На что можно получить налоговую скидку?

Образование: оплата обучения в отечественных заведениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования (свое или членов семьи первой степени родства).

Аренда жилья: для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Медицина: расходы на вспомогательные репродуктивные технологии. Ипотека: проценты по ипотечному кредиту.

Благотворительность: взносы в неприбыльные организации.

Страхование : взносы по договорам долгосрочного страхования жизни.

Заметим, в январе 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины. Начало нового года оказалось крайне непростым из-за отсутствия света, тепла и постоянных обстрелов врага.