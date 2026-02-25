- Категория
Украинцы уплатили на 14% больше налогов в январе, чем в прошлом году
В январе 2026 года более 620 тысяч плательщиков направили в бюджет 48,3 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 14,2% больше, чем в январе прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Налоговой службы.
Кто платит больше всего
По объемам уплаты НДФЛ лидируют крупные промышленные и деловые центры Украины:
- Киев - 11,6 млрд грн;
- Днепропетровская область - 4,8 млрд грн;
- Львовская область - 3,2 млрд грн;
- Киевская область - 2,9 млрд грн.
Налоговая скидка
В то же время в налоговой службе напоминают, что официально трудоустроенные граждане имеют право на "кэшбек" от государства - налоговую скидку. Это механизм, позволяющий вернуть часть уже уплаченного НДФЛ, если в течение года вы имели определенные расходы.
На что можно получить налоговую скидку?
- Образование: оплата обучения в отечественных заведениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования (свое или членов семьи первой степени родства).
- Аренда жилья: для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.
- Медицина: расходы на вспомогательные репродуктивные технологии. Ипотека: проценты по ипотечному кредиту.
- Благотворительность: взносы в неприбыльные организации.
- Страхование : взносы по договорам долгосрочного страхования жизни.
Заметим, в январе 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины. Начало нового года оказалось крайне непростым из-за отсутствия света, тепла и постоянных обстрелов врага.