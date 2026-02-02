Последствия энергокризиса: ГНС не выполнила план поступления налогов в бюджет в январе

В январе 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

По ее словам, начало нового года оказалось крайне непростым из-за отсутствия света, тепла и постоянных обстрелов врага.

"Однако, несмотря на все вызовы, украинский бизнес был и остается ответственным налогоплательщиком", - отметила Карнаух.

Она добавила, что в январе возмещена наибольшая сумма НДС – 24,3 млрд грн. В прошлом году ежемесячное возмещение составило в среднем 15 млрд. гривен.

В целом уплата НДС составила 58,9 млрд. грн.

Основные показатели января:

налог на доходы физических лиц – 29,2 млрд грн,

налог на прибыль предприятий – 3,3 млрд грн,

акцизный налог (с произведенных и ввезенных товаров) – 7,3 млрд грн, -

рентные платежи – 4,1 млрд грн,

другие поступления – 0,9 млрд. грн.

"К сожалению, военная агрессия россиян не могла не сказаться на объемах уплаченных налогов. Отрицательные последствия уже ощутимы в ряде базовых отраслей. И наша задача – максимально помочь каждому, кто работает на экономику страны и наполнению бюджета", – подчеркнула Карнаух.

Напомним, в 2025 году лидерами по уплате налогов в 2025 году стали перерабатывающая промышленность и торговля. Именно эти две отрасли обеспечили более трети всех налоговых поступлений.