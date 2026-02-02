Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Наслідки енергокризи: ДПС не виконала план надходження податків до бюджету у січні

податки
У січні до бюджету надійшло 79,4 млрд грн податків та зборів / Depositphotos

У січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює Державна податкова служби України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, початок нового року виявився вкрай непростим через відсутність світла, тепла та постійні обстріли ворога.

"Однак попри всі виклики український бізнес був і залишається відповідальним платником податків", – зазначила Карнаух. 

Вона додала, що у січні відшкодовано найбільшу суму ПДВ – 24,3 млрд грн. Торік щомісячне відшкодування становило в середньому 15 млрд гривень. 

Загалом сплата ПДВ становила 58,9 млрд грн.

Основні показники січня: 

  • податок на доходи фізичних осіб – 29,2 млрд грн, 
  • податок на прибуток підприємств – 3,3 млрд грн, 
  • акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) – 7,3 млрд грн, -
  • рентні платежі – 4,1 млрд грн,
  • інші надходження – 0,9 млрд грн.

"На жаль, військова агресія росіян не могла не позначитися на обсягах сплачених податків.  Негативні наслідки вже відчутні у низці базових галузей. І наше завдання – максимально допомогти кожному, хто працює на економіку країни та наповнення бюджету", –підкреслила Карнаух

Нагадаємо, у 2025 році лідерами зі сплати податків у 2025 році стали переробна промисловість та торгівля. Саме ці дві галузі забезпечили понад третину всіх податкових надходжень.

Автор:
Світлана Манько