Наслідки енергокризи: ДПС не виконала план надходження податків до бюджету у січні

У січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює Державна податкова служби України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, початок нового року виявився вкрай непростим через відсутність світла, тепла та постійні обстріли ворога.

"Однак попри всі виклики український бізнес був і залишається відповідальним платником податків", – зазначила Карнаух.

Вона додала, що у січні відшкодовано найбільшу суму ПДВ – 24,3 млрд грн. Торік щомісячне відшкодування становило в середньому 15 млрд гривень.

Загалом сплата ПДВ становила 58,9 млрд грн.

Основні показники січня:

податок на доходи фізичних осіб – 29,2 млрд грн,

податок на прибуток підприємств – 3,3 млрд грн,

акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів) – 7,3 млрд грн, -

рентні платежі – 4,1 млрд грн,

інші надходження – 0,9 млрд грн.

"На жаль, військова агресія росіян не могла не позначитися на обсягах сплачених податків. Негативні наслідки вже відчутні у низці базових галузей. І наше завдання – максимально допомогти кожному, хто працює на економіку країни та наповнення бюджету", –підкреслила Карнаух

Нагадаємо, у 2025 році лідерами зі сплати податків у 2025 році стали переробна промисловість та торгівля. Саме ці дві галузі забезпечили понад третину всіх податкових надходжень.