Хто наповнює бюджет України: у ДПС назвали лідерів зі сплати податків за 2025 рік

Попри щоденні виклики українські підприємці продовжують тримати економічний стрій. У 2025 році лідерами зі сплати податків у 2025 році стали переробна промисловість та торгівля. Саме ці дві галузі забезпечили понад третину всіх податкових надходжень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Головні донори бюджету

Понад 34% забезпечили дві стратегічно важливі сфери:

переробна промисловість — 17,9% від усіх коштів;

оптова та роздрібна торгівля разом із ремонтом автотранспорту забезпечили — 16,6% надходжень.

Значну роль також відіграли сектор державного управління та оборони (12,4%), а також фінансова та страхова діяльність (8,4%).

Галузі, що зростали найшвидше

Динаміка 2025 року порівняно з попереднім періодом виявилася позитивною для більшості секторів. Найбільший приріст податкових платежів продемонстрували:

агросектор (сільське, лісове та рибне господарство) — 35,8% (+27,9 млрд грн);

держуправління та оборона — 25,9% (+52,4 млрд грн);

торгівля — 24,8% (+67,6 млрд грн);

промисловість (переробна сфера) — 23,6% (+70,2 млрд грн).

Чому це важливо?

За кожним відсотком у цьому звіті стоять реальні справи. Податки, які сумлінно сплачує бізнес у надскладних умовах, — це фундамент життєдіяльності країни. Саме з цих коштів фінансуються: зарплати наших військових та закупівля техніки для фронту; робота енергетиків, які відновлюють мережі після обстрілів; медицина, освіта та критично важливі соціальні програми.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року податок на нерухоме майно сплатили майже 1,1 млн громадян, що дозволило залучити до місцевих бюджетів понад 12,7 мільярда гривень. Надходження зросли на 2,1 мільярда гривень або на 19,3 % порівняно з показниками 2024 року.