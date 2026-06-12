Середня ціна вживаного авто в Україні впала до $6,5 тис.: українці стали купувати машини більш раціонально

Середня ціна вживаного автомобіля в Україні сьогодні становить близько $6,5 тис., а майже 80% ринку припадає на автомобілі вартістю до $10 тис. При цьому за роки повномасштабної війни український авторинок пережив не лише структурні, а й психологічні зміни.

Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів співзасновник і директор Інституту дослідження авторинку Станіслав Бучацький.

Українці почали рахувати не лише ціну авто

Якщо раніше автомобіль часто сприймався як символ статусу або інвестиція, то зараз більшість покупців розглядає його насамперед як практичний засіб пересування.

"Близько 80% ринку — це автомобілі до $10 тис., а медіанна ціна вживаного авто становить близько $6,5 тис. Преміум-сегмент займає лише 1,5–2% ринку", — зазначив Бучацький.

Покупці дедалі частіше, за словами експерта, оцінюють не лише вартість придбання автомобіля, а й повну вартість його утримання. Йдеться про витрати на пальне, технічне обслуговування, ремонт і надійність моделі. Саме тому українці дедалі частіше відмовляються від великих двигунів та дорогих в обслуговуванні автомобілів.

"Раніше люди дивилися переважно на ціну машини. Зараз вони рахують повну вартість володіння. Це ознака більш зрілого ринку", — пояснив він.

Ринок вживаних авто у рази більший за ринок нових

Щомісяця в Україні продається близько 5 тис. нових автомобілів, за оцінками Інституту дослідження авторинку.

Водночас внутрішній ринок вживаних авто генерує 80–100 тис. перепродажів на місяць, а ще 20–30 тис. машин щомісяця імпортуються з-за кордону.

Саме тому сегмент уживаних автомобілів фактично визначає тенденції всього українського авторинку.

Преміум-сегмент не зростає навіть під час війни

Попри поширене уявлення про збільшення кількості дорогих автомобілів на дорогах, частка преміум-сегмента залишається стабільною — на рівні 1,5–2%.

Дорогі автомобілі продаються, за словами Бучацького, довше за масові моделі, що свідчить про обмежений попит навіть серед забезпечених покупців.

"Якщо дивитися на цифри, то ринок елітних авто не зростає. Його частка стабільно становить близько 1,5–2% від загального ринку", — зазначив він.

Україна відстає від Європи за рівнем автомобілізації

На тисячу жителів України, за оцінками Інституту дослідження авторинку, припадає приблизно 260–300 автомобілів. Для порівняння, середній показник у країнах Європейського Союзу становить близько 600 автомобілів на тисячу мешканців.

Однією з головних причин такого відставання експерт називає слабкий розвиток автокредитування та лізингу.

"Середня ціна автомобіля в Україні — близько $6,5 тис. Це ті гроші, які люди мають на руках. У Європі значна частина автомобілів купується через фінансування", — пояснив Станіслав Бучацький.

За його словами, розвиток кредитних і лізингових програм може стати одним із головних драйверів зростання українського авторинку в майбутньому.

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