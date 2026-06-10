Китайська BYD планує стати найбільшим автовиробником у світі за п'ять років

Голова правління китайської компанії BYD Ван Чуаньфу заявив, що очікує перетворення свого підприємства на найбільшого автовиробника у світі протягом наступних п'яти років. Такою амбітною заявою керівник намагався заспокоїти інвесторів після тривалого та стрімкого падіння вартості акцій компанії на фондових біржах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Китайський гігант, який за підсумками минулого року посів шосте місце у глобальному рейтингу з показником 4,6 мільйона проданих автомобілів, наразі намагається відновити колишні темпи зростання.

За останній рік акції BYD на торгах у Гонконгу впали більш ніж на 45% від свого пікового значення, а на біржі в Шеньчжені втратили близько 33% вартості через слабкий внутрішній попит та запеклу цінову війну з місцевими конкурентами.

Ставка на нові батареї та закордонні ринки

Ван Чуаньфу виступив перед майже тисячею акціонерів у штаб-квартирі бренду, визначивши ключові кроки для подолання поточної кризи. Головні операційні плани автовиробника охоплюють кілька важливих рішень:

Збільшення випуску акумуляторів Blade другого покоління, дефіцит яких став головним гальмом для зростання продажів цього року.

Масштабні інвестиції в інфраструктуру, зокрема виділення майже 1,8 мільярда фунтів стерлінгів у Європі для розвитку мережі супершвидких зарядок, що здатні заживити авто за 5 хвилин.

Локалізація виробництва в ЄС та запуск збирання перших електромобілів на новому заводі в Угорщині вже у четвертому кварталі цього року.

Активне використання низьких митних бар'єрів у країнах, які забезпечують компанії найбільші темпи експорту — Бразилії, Великій Британії та Австралії.

Для досягнення статусу світового лідера №1 китайській компанії доведеться обійти японську корпорацію Toyota Motor, яка за підсумками минулого року продала понад два рази більше автомобілів — 11,3 мільйона одиниць.

Попри те, що експорт BYD з січня по травень зріс на 65%, це не змогло повністю компенсувати падіння внутрішніх поставок у Китаї, які за той самий період скоротилися більш ніж на 20%. Ситуацію для компанії ускладнює й геополітичний тиск, оскільки Пентагон вніс BYD до переліку китайських військових компаній, що загрожують національній безпеці США. На тлі цих новин акції автогіганта вранці в середу впали ще на 4,3% у Гонконгу.

Нагадаємо, автогігант BYD перервав найдовшу в своїй історії серію падіння продажів. У травні китайському виробнику електромобілів та гібридів вдалося продемонструвати перше позитивне зведення після тривалого щомісячного скорочення поставок. Стабілізувати показники компанія змогла саме завдяки високому попиту на закордонних ринках, який допоміг компенсувати слабкі продажі всередині Китаю.