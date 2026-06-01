Автогігант BYD перервав найдовшу в своїй історії серію падіння продажів

Китайський виробник електромобілів BYD у травні 2026 року перервав найтривалішу в своїй історії серію скорочення продажів. Позитивного результату вдалося досягти попри слабкий внутрішній попит у Китаї та жорстку конкуренцію, які продовжують тиснути на загальні операційні показники компанії.

За підсумками минулого місяця світові продажі автомобілів компанії зросли на 0,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становили 383 453 одиниці. Цей мінімальний приріст дозволив перервати восьмимісячний період безперервного скорочення обсягів реалізації. Крім того, загальне виробництво найбільшого у світі виробника машин на електротязі у травні збільшилося на 8,8% у річному обчисленні, завершивши серію падіння, яка тривала з липня 2025 року.

Стрімке зростання експорту та ціна на внутрішньому ринку

Головним рушієм відновлення показників стала експансія на зовнішні ринки, яка компенсувала тривале падіння всередині Китаю.

Основні операційні результати компанії:

Міжнародні поставки: продажі за кордоном у травні злетіли на 80,4% порівняно з минулим роком — до 160 644 одиниць. Цьому посприяло значне зростання попиту на електромобілі в Європі та на країнах, що розвиваються. Додатковим стимулом для переходу на електротранспорт стало подорожчання нафти на тлі військового конфлікту США та Ізраїлю з Іраном.

Криза на домашньому ринку: у самому Китаї продажі BYD скоротилися на 24%, демонструючи падіння 13-й місяць поспіль. Внутрішній ринок КНР залишається складним через виснажливу цінову війну між місцевими брендами.

Тиск конкурентів: бюджетний сегмент BYD, який є основою масової стратегії бренду, сильно постраждав через поступове скасування державних субсидій та загальне уповільнення економіки Китаю. Аналітики Китайської асоціації автомобільних дилерів (CADA) зазначають, що покупців бюджетного класу активно переманюють інші гравці: серія Galaxy від компанії Geely відбирає клієнтів за рахунок сильного брендингу, а бренд Leapmotor залучає практичних споживачів низькими цінами. Для порівняння, Leapmotor у травні наростив світові продажі на 81% — до 81 569 автомобілів.

Прагнучи відійти від виключно цінової конкуренції та змістити акцент на технологічну цінність, BYD намагається перейти у дорожчий преміальний сегмент. У травні компанія презентувала оновлений флагманський кросовер під своїм преміальним суббрендом Denza.

Також автовиробник робить ставку на системи допомоги водієві. Компанія оголосила, що протягом року повністю покриватиме витрати на ремонт та компенсації у разі будь-яких аварій, що трапляться під час використання фірмової функції міської навігації City Navigation. Утім, за оцінками аналітиків CADA, оновлення у сфері інтелектуального водіння поки що не переконали покупців масового сегмента переплачувати за технології, тому дилери BYD досі стикаються зі слабким попитом через жорсткі обмеження Пекіна на подальше зниження роздрібних цін.

Нагадаємо, китайський автогігант BYD планує викупити незавантажені заводи у Європі. Керівництво BYD проводить переговори з транснаціональною корпорацією Stellantis NV та іншими європейськими автовиробниками щодо придбання вільних виробничих потужностей. Це дозволить китайській компанії ефективно оминути складні логістичні перешкоди, уникнути тарифних бар'єрів та суттєво зміцнити позиції в ЄС, використовуючи вже готову інфраструктуру в Італії та Франції.