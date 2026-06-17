Revolut офіційно виходить на ринок ОАЕ та готує масштабне розширення

Цифровий банк Revolut Ltd. офіційно запускає діяльність в Об'єднаних Арабських Еміратах. Центральний банк ОАЕ вже схвалив заявку компанії на отримання ліцензій для надання роздрібних платіжних послуг та послуг зі збереженою вартістю.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

На першому етапі лондонська компанія зосередиться на розвитку технологій та локальних можливостей.

У майбутньому клієнти в ОАЕ зможуть керувати різними валютами, здійснювати карткові платежі та переказувати кошти через додаток.

За словами Амбаріна Муси, який очолює операції фірми в регіоні, фінтех-гігант прагне поглибити присутність в Еміратах і вже шукає керівника відділу зростання.

Загалом Revolut планує масштабне розширення на Близькому Сході та в Північній Африці, зокрема розглядає ринки Марокко та Туреччини (де веде переговори про придбання банку FUPS).

Наразі компанія має 75 мільйонів користувачів, нещодавно розгорнула роботу в Мексиці та отримала банківську ліцензію у Великій Британії.

Окрім цього, Revolut претендує на банківську хартію США та готує продаж акцій за оцінкою у 115 мільярдів доларів.

Про Revolut

Revolut — це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні.

Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

В Україні компанія має 100% "доньку" з розробки програмного забезпечення Revolut Technologies Ukraine (Київ).

За підсумками 2025 року британська фінтех-компанія Revolut збільшила чистий дохід до 4,5 млрд фунтів стерлінгів (6,02 млрд доларів), перевищивши прогнози аналітиків. Кількість клієнтів сервісу зросла на 30% — до 68,3 мільйона осіб, а чистий прибуток до оподаткування склав 1,7 млрд фунтів.

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

НБУ 27 лютого 2025 року заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний діалог з регулятором.

Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB, з 22 лютого 2026 року.