Необанк Revolut попередив про закриття рахунків українців: до якої дати потрібно вивести кошти

Британська фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги (необанк) Revolut, 22 грудня попередила українських клієнтів, що вимушена буде закрити їхні рахунки з 22 лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з місцевими нормами, ми з прикрістю повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги мешканцям України", – йдеться у повідомленнях, який банк розіслав користувачам.

Клієнтам надали 60 днів перехідного періоду для впорядкування своїх фінансових справ:

до 22 лютого 2026 року рахунки працюватимуть у звичайному режимі. Клієнти можуть вільно здійснювати платежі, покупки та перекази;

після 22 лютого наступного року зняти залишок з рахунку можна буде лише через зовнішній банківський переказ.

Крім зняття всіх залишків клієнтам рекомендують завантажити виписки з рахунків, бо вони можуть знадобитися для записів або для інших фінансових установ у майбутньому.

"Хоча наразі ми не можемо надавати послуги мешканцям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться", – зазначається у повідомленнях.

Про Revolut

Revolut – це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

Національний банк України 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний наглядовий діалог з регулятором.

Зауважимо, у квітні фінтех-гігант Revolut повідомив про різке зростання прибутку до оподаткування — на 149% у 2024 році, до 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,46 млрд доларів США), завдяки буму криптовалютної торгівлі, зростанню доходів від відсотків і карткових комісій.